Fernando Alonso rijdt zaterdag zijn eerste rondes in de nieuwe auto van Alpine op de testdagen in Bahrein. De Spaanse coureur is volledig hersteld nadat hij vorige maand een kaakbreuk opliep.

Esteban Ocon neemt vrijdag de eerste testdag voor zijn rekening bij Alpine, het voormalige Renault. Op zondag komen Ocon en Alonso beiden in actie op het circuit van Sakhir.

De 39-jarige Alonso liep vorige maand een gebroken bovenkaak op bij een fietsongeval in Zwitserland. De tweevoudig wereldkampioen, die eind 2018 uit de Formule 1 vertrok, moest geopereerd worden en lag vier dagen in het ziekenhuis.

Omdat Alonso nog niet volledig hersteld was, ontbrak hij begin deze maand nog bij de presentatie van de blauwe Alpine-bolide. Inmiddels is hij fit genoeg om zijn rentree te maken in de koningsklasse van de autosport.

De komende drie dagen zijn de jaarlijkse testdagen van de Formule 1. Max Verstappen komt vrijdag direct in actie voor Red Bull. Over twee weken wordt eveneens in Bahrein de eerste race van het nieuwe seizoen verreden.