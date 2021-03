Van vrijdag tot en met zondag bereidt de Formule 1 zich in drie dagen voor op het komende seizoen. Normaal gebeurt dat in Barcelona, maar door de coronapandemie is de koningsklasse uitgeweken naar Bahrein. Waar moet je op letten om deze testdagen goed te kunnen volgen?

Teams gaan gevecht aan met de klok

Slechts drie dagen voorbereiding is voor Formule 1-begrippen nogal kort. Doorgaans was het twee keer vier dagen, afgelopen jaar werd dat al teruggebracht naar twee keer drie. Ingegeven door de pandemie en om kosten te besparen is nu gekozen voor deze opzet. Tijd verliezen door problemen is voor de teams nu dus extra kostbaar.

Voordeel is dat de coureurs hun auto grotendeels niet opnieuw hoeven leren kennen. Althans, niet die rijders die bij hetzelfde team zijn gebleven. Die zitten in een vertrouwde werkplek: de auto's zijn voor grofweg 60 procent gelijk aan die van afgelopen jaar. Alle teams hebben wel verder ontwikkelde aerodynamica en verbeterde of nieuwe motoren.

Ferrari en Honda hebben een volledig nieuwe krachtbron. Die draaiden al de nodige uren op de testbank in de fabriek, maar toch is het in een auto op een circuit weer anders. De vraag is hoe deze motoren zich gaan houden tijdens de honderden rondjes die de teams willen draaien. Als er betrouwbaarheidsproblemen zijn, komt dat komend weekend aan het licht.

McLaren moet nog even apart worden vermeld, want dat team is overgestapt van de Renault-motor naar die van Mercedes. Aan die auto is daardoor verreweg het meest veranderd. Voor dit team komt deze ingekorte test extra ongelukkig uit.

Wanneer rijdt wie bij Red Bull? Vrijdag: Max Verstappen

Zaterdag: Sergio Pérez

Zondag: Pérez (ochtend), Verstappen (middag)

Vragen over aerodynamische regelwijziging worden beantwoord

Ondertussen moet ook in kaart worden gebracht hoe de herziene aerodynamica op de auto's functioneert. Door een regelwijziging is de vloer van de auto smaller geworden en zijn alle flapjes en sleuven aan de rand van die vloer verboden. Dit is een kritiek punt om zo goed mogelijk onderdruk onder de auto te creëren, waarmee de auto wordt vastgezogen op het asfalt.

In Bahrein worden voor het eerst de vragen beantwoord hoe de teams dit gaan oplossen en wie het zwaarst is getroffen door de regelwijziging. Zijn dit bijvoorbeeld auto's als de Red Bull, met een hoge 'rake' (auto staat voorover en achter hoog op de wielen) of die met een lage rake (auto staat lager op de wielen) zoals de Mercedes?

Tijdens de presentaties van de auto's werd de rand van de vloer doorgaans angstvallig afgeschermd om de concurrentie niet mee te laten spieken, maar tijdens de test moet iedereen met de billen bloot.

Banden zijn hoofdrolspeler tijdens deze testdagen

Die andere regels voor de vloer werden vooral doorgevoerd om de auto's minder hard op de banden te laten drukken. De Pirelli-banden zelf zijn een stuk zwaarder en ook fractioneel groter dan de afgelopen jaren.

De teams hebben dit rubber afgelopen jaar al even kunnen proberen, maar dat stelde nog niet heel veel voor. De technici hebben nu drie dagen om de nieuwe banden zo goed mogelijk te leren kennen.

Welke bandenspanning is het snelste op welk moment? In welke stand komt het wiel het beste tot zijn recht? Hoe snel warmt het rubber op? Hoe snel slijten ze? Allemaal vragen waar de teams binnen drie dagen antwoorden op moeten vinden, terwijl alle andere hierboven genoemde zaken ook getest moeten worden. Werk aan de winkel dus.

Max Verstappen in actie op de banden van 2021 tijdens de vrije training van de GP van Portugal afgelopen seizoen. Max Verstappen in actie op de banden van 2021 tijdens de vrije training van de GP van Portugal afgelopen seizoen. Foto: ANP

Ook coureurs hebben weinig tijd

Per team mag maar één auto worden gebruikt, dus de coureurs moeten die delen. Doorgaans alleen met de teamgenoot, waardoor ze anderhalve dag overhouden. In sommige gevallen moet de testcoureur ook nog meters maken, waardoor maar één dag overblijft. In die dag moeten ze dus de banden leren kennen, best een aantal coureurs moet überhaupt aan een nieuwe auto wennen én dan moeten ze dus nog ontdekken welke effecten de nieuwe aeroregels hebben.

In dit licht komt er speciale focus te liggen op Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Mick Schumacher en Nikita Mazepin (beiden Haas), de debutanten van dit jaar. Idealiter hadden die zich wat langer kunnen voorbereiden op een lang seizoen. Gelukkig volgen er (als alles meezit) nog 23 Grands Prix om de auto écht te leren kennen.

De testdagen beginnen vrijdag, zaterdag en zondag om 8.00 uur (Nederlandse tijd) en eindigen om 17.00 uur. Op 28 maart wordt de openingsrace van het seizoen verreden, ook in Bahrein.