De eerste testdag moet nog beginnen, maar nu al is Nikita Mazepin de meest besproken nieuweling op de Formule 1-grid. Wie is deze Russische miljardairszoon van het Haas Formule 1-team en waarom staat hij door tal van incidenten nog meer in de belangstelling dan zijn teamgenoot Mick Schumacher?

Open een willekeurig bericht van Haas op sociale media en de negatieve reacties zijn niet aan te slepen. Er is zelfs een veelgebruikte hashtag (#WeSayNoToMazepin), waarmee Formule 1-fans Haas oproepen om de 22-jarige Mazepin onmiddellijk uit zijn stoel te zetten.

Net als bijna al zijn collega-coureurs komt Mazepin met een flinke hoeveelheid geld de autosport in. Hij wordt vanaf het begin van zijn loopbaan gesponsord door zijn zeer vermogende vader Dmitry Mazepin, die grootaandeelhouder is in het Russische chemiebedrijf Uralchem.

Met de steun van zijn vader werkt Mazepin zich op in de opstapklassen richting de Formule 1. Bij het topteam van ART eindigt hij in 2018 als derde in het GP3-kampioenschap, een klasse die uitkomt in het voorprogramma van de Formule 1.

ART beloont Mazepin een jaar later met een stoeltje in de Formule 2, waar hij teamgenoot wordt van Nyck de Vries. Terwijl de Fries de titel verovert, eindigt Mazepin in dezelfde auto als achttiende, zonder ook maar één keer op het podium te hebben gestaan.

Nikita Mazepin ligt nog voordat hij zijn eerste Grand Prix heeft gereden onder vuur.

Mazepin wordt dan al gelinkt aan Formule 1-teams

Ondanks zijn mindere prestaties wordt Mazepin dan al gelinkt aan verschillende Formule 1-teams, die het geld van de jongeling goed zouden kunnen gebruiken. Misschien omdat Mazepin destijds nog niet in het bezit was van een Formule 1-licentie, duurt het nog een jaar voordat hij bij Haas een stoeltje in de top van de autosport bemachtigt.

Haas zegt in een persbericht blij te zijn met de komst van 'talent' Mazepin, die een beter jaar in de Formule 2 beleefde en in 2020 als vijfde eindigde. Iedereen die autosport ook maar een beetje volgt, weet echter dat Mazepin niet zozeer vanwege zijn talent, maar vanwege zijn vermogen bij het kleine Haas zit, dat zijn geld goed kan gebruiken om het hoofd boven te water houden.

En dat is precies waar de schoen bij menig Formule 1-fan begint te wringen. De Formule 1 zou de koningsklasse van de autosport moeten zijn, uitsluitend bedoeld voor de beste twintig coureurs ter wereld. Hoewel pay-drivers van alle tijden zijn, moet de doorsnee Formule 1-fan maar weinig van ze hebben.

Mazepin is het perfecte voorbeeld van een klassieke pay-driver, die sporadisch succes boekte in de opstapklassen, maar zonder groot budget nooit de Formule 1 had gehaald. Niettemin waren zijn resultaten wel goed genoeg om in aanmerking te komen voor een Formule 1-superlicentie.

Haas presenteerde begint maart een auto in de Russische kleuren. Haas presenteerde begint maart een auto in de Russische kleuren. Foto: Haas F1

Bom barst na publicatie video waarin hij vrouw betast

Mazepin staat om die redenen eind december al lang niet meer op poleposition om de populariteitsprijs onder de Formule 1-fans te winnen als hij op Instagram een video plaatst, waarin hij een vrouw op de achterbank van een auto bij haar borsten betast.

Het filmpje wordt kort na publicatie verwijderd, maar is vereeuwigd op YouTube en internetfora. Fans spreken er schande van en eisen dat Mazepin per direct op straat wordt gezet.

Haas keurt het "weerzinwekkende gedrag" van Mazepin, die inmiddels zijn excuses heeft aangeboden af, en stelt het probleem intern op te lossen. Omdat de roep over het ontslag van Mazepin steeds groter wordt, komt het team eind december nogmaals met een verklaring waarin het bevestigt dat Mazepin en Schumacher 'gewoon' de coureurs van 2021 zullen zijn.

Het gedrag van Mazepin staat in schril contrast met de #WeRaceAsOne-campagne, waarmee de Formule 1 onder leiding van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton vorig jaar actie voerde voor meer gelijkwaardigheid in de sport en daarbuiten.

Diezelfde Hamilton heeft net als de meeste andere Formule 1-coureurs nog niet gereageerd op de acties van Mazepin, die door dit alles met een gigantische achterstand aan zijn Formule 1-avontuur begint. Of hij deze open wond met zijn prestaties ooit nog kan laten hechten in een litteken is zeer de vraag.