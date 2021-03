Ferrari-teambaas Mattia Binotto hoopt met de woensdag gepresenteerde nieuwe auto een grote stap voorwaarts te kunnen zetten. Er mogen volgens hem echter geen wonderen worden verwacht van de SF21.

"Ik vind dat deze nieuwe auto zeker beter is dan die van vorig jaar", zei Binotto bij de presentatie van de auto in Maranello. "Maar we moeten realistisch zijn. Het gat met de topteams was erg groot en dat dicht je niet in één winter."

Ferrari beleefde vorig jaar zijn slechtste seizoen in de Formule 1 sinds 1980. Het Italiaanse team eindigde slechts als zesde in de WK-stand voor constructeurs.

Doordat de technische reglementen ten opzichte van vorig seizoen nauwelijks veranderd zijn, waren de mogelijkheden om de auto te verbeteren beperkt. Ferrari zette de twee zogenoemde tokens in om de achterkant van de auto aan te passen.

Daarnaast heeft het team een nieuwe en compactere motor. Verder zijn er enkele kleine aerodynamische wijzigingen doorgevoerd aan de auto.

'We waren simpelweg niet goed genoeg, dat moet beter'

Sportief directeur Laurent Mekies van Ferrari denkt dat de aanpassingen de auto competitiever maken. "We hebben veel geleerd van het ontzettend moeilijke afgelopen seizoen. We waren simpelweg niet goed genoeg en dat moet dit jaar beter."

"Natuurlijk hielp het niet dat het technisch reglement grotendeels bevroren was", zei Mekies. "Het aantal dingen dat we konden aanpassen was beperkt, maar we hebben onze auto zo grondig mogelijk verbeterd."

Met de woensdag gepresenteerde auto zullen coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz het hele jaar moeten rijden, vertelde Binotto. "Dit jaar zal onze focus liggen op het ontwikkelen van de auto van 2022. Dat wordt ons hoofddoel."

"Er is altijd een balans tussen het doorontwikkelen van de huidige auto en het creëren van die van volgend jaar", vertelde de Italiaan. "Maar omdat er in 2022 een grote reglementswijziging aankomt, besteden we daar nu veel meer aandacht aan dan normaal."

Donderdag zullen Leclerc en Sainz hun eerste rondes in de SF21 rijden tijdens een filmdag van Ferrari in Bahrein. Daar vinden van aanstaande vrijdag tot en met zondag ook de testdagen van de Formule 1 plaats.