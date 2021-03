Ferrari heeft woensdag in het hoofdkwartier in Maranello de auto voor het komende Formule 1-seizoen gepresenteerd. De in twee verschillende kleuren rood gespoten SF21 moet zijn slecht presenterende voorganger doen vergeten.

Ferrari beleefde in 2020 een van de slechtste seizoenen uit zijn lange en roemruchte Formule 1-geschiedenis. Het Italiaanse team eindigde slechts als zesde in het WK voor constructeurs. Charles Leclerc en Sebastian Vettel kwamen samen tot maar drie podiumplekken.

Omdat de teams grotendeels de auto's van 2020 gebruiken, weken de meeste tot nu toe gepresenteerde auto's niet zo veel af van hun voorgangers. Bij Ferrari zijn er wel enkele opvallende verschillen.



Dat begint aan de voorkant van de auto, die de afgelopen twee seizoenen nauwelijks gewijzigd is. Nu wel: de 'cape' die onder de neus door de lucht naar de onderkant van de auto moet begeleiden, begint al aan de neuspunt. Ferrari kon dit doen zonder de twee 'tokens' te gebruiken die de teams deze winter mochten inzetten om de auto te ontwikkelen.

De Scuderia had eerder al laten weten de grootste veranderingen door te voeren aan de achterkant. Aerodynamische wijzigingen, zoals Ferrari nu aan de neus heeft doorgevoerd, zijn net als de motor vrij van dit tokensysteem. Dat geldt ook voor de luchtgeleiders die zijn geplaatst naast de inlaat boven het hoofd van de coureur. De tokens zijn ingezet om de versnellingsbak en de achterwielophanging te verbeteren.

80 Bekijk hier de nieuwe Formule 1-auto van Ferrari

Kan de nieuwe motor Honda en Mercedes bijhouden?

Het grootste nieuws huist uiteraard onder de motorkap. Nadat Ferrari struikelde over regelwijzigingen die eind 2019 werden ingevoerd, bleek de motor van 2020 achteruitgegaan te zijn in vermogen. Heel 2020 is in Maranello hard gewerkt om dit jaar weer met een krachtbron aan de start te komen die niet onderdoet voor vooral Honda en, zo hopen de Italianen, Mercedes.

De technici in Maranello hebben de nieuwe motor die de SF21 aandrijft ook veel compacter kunnen verpakken. Het bodywork is slanker en heeft volgens Ferrari meer 'downwash', wat inhoudt dat de rijwind zoveel mogelijk omlaag en over de diffuser onder de auto moet worden geleid. Daarmee wordt neerwaartse druk onder de auto gegenereerd.

Ferrari heeft de neus van de auto puntiger gemaakt, zodat de rijwind beter bij de cape onder de neus kan komen. Ferrari heeft de neus van de auto puntiger gemaakt, zodat de rijwind beter bij de cape onder de neus kan komen. Foto: Ferrari

Leclerc krijgt in Sainz nieuwe teamgenoot

Al voor het seizoen 2020 begon, was duidelijk dat Vettel aan zijn laatste jaar bezig was. De Duitser vertrok na een teleurstellende periode naar Aston Martin. Carlos Sainz (26), die de afgelopen twee jaar voor McLaren reed, is zijn vervanger.

Ferrari is het laatste Formule 1-team dat zijn nieuwe auto presenteert. Het online debuut van de SF21 verliep wat rommelig. Voor de presentatie begon, waren de video met een toespraak van teambaas Mattia Binotto en beelden van de nieuwe auto al gelekt.

Van vrijdag tot en met zondag staan in Bahrein de enige drie testdagen voor de start van het seizoen op het programma. De eerste Grand Prix is op 28 maart in Bahrein.

De SF21 mag een dag eerder al de baan op, voor een zogeheten 'filmdag'. Andere teams, waaronder Red Bull Racing, hebben die dag eerder al gebruikt om de nieuwe auto aan de tand te voelen.