Max Verstappen komt vrijdag al meteen in actie bij de eerste van drie Formule 1-testdagen in Bahrein. De 23-jarige Nederlander zal zondag ook een dagdeel voor zijn rekening nemen in de RB16B.

Zaterdag staat Verstappen de cockpit af aan Sergio Pérez, die afgelopen winter de overstap maakte van Racing Point naar de Oostenrijkse renstal. Pérez komt net als Verstappen ook zondag in actie.

Het aantal testdagen is voor komend seizoen gereduceerd van zes tot drie dagen. Ook wordt er niet in Barcelona gereden, maar wordt er uitgeweken naar Bahrein, waar over twee weken ook de eerste Grand Prix op het programma staat.

In totaal krijgen de Formule 1-teams 24 uur de tijd om data te verzamelen in de aanloop naar de eerste Grand Prix van het seizoen. De ochtendsessies in Bahrein beginnen om 8.00 uur (Nederlandse tijd) en duren tot 12.00 uur. Van 13.00 tot 17.00 uur staan de middagsessies op het programma.

Verstappen begint dit jaar aan zijn zevende seizoen in de koningsklasse van de autosport. Lewis Hamilton pakte vorig jaar zijn zevende wereldtitel en evenaarde daarmee recordhouder Michael Schumacher.

De Formule 1-wintertests zijn van vrijdag tot en met zondag rechtststreeks te volgen in een liveblog op NU.nl.