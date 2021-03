Het Formule 1-team van Williams heeft de online presentatie van de Formule 1-wagen voor komend seizoen afgeblazen. De Britse renstal wilde de nieuwe auto vrijdag via een speciaal daarvoor gemaakte app presenteren, maar de applicatie bleek gehackt te zijn.

Williams heeft de app, die ervoor moest zorgen dat gebruikers een levensgroot 3D-model van de auto in hun huis konden projecten, direct laten verwijderen.

"We keken er erg naar uit om deze ervaring met onze fans te delen, vooral in deze moeilijke tijd waarin het helaas niet mogelijk is om naar de fans toe te komen", meldt Williams in een verklaring. "We kunnen ons alleen maar verontschuldigen."

De presentatie van de Williams FW43B blijft nu beperkt tot het vrijgeven van fotomateriaal. Het team, dat in het seizoen van 2020 maar drie punten pakte, stuurt ook wat zelf opgenomen interviews met de coureurs George Russell en Nicholas Latifi de wereld in.

Williams gleed afgelopen jaren ver af

Williams behoorde jarenlang tot de topteams in de Formule 1 en leverde zeven wereldkampioenen. De laatste jaren is de renstal, die negen keer wereldkampioen bij de constructeurs werd, steeds verder afgegleden.

Met de Canadees Latifi en de Brit Russell heeft Williams dezelfde rijders als afgelopen jaar. De beste prestatie was toen de negende plaats van Russell bij de Grand Prix van Sakhir.

Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat op zondag 28 maart van start met de GP van Bahrein en daar staan van 12 tot en met 14 maart ook de testdagen op het programma.