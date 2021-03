De Grand Prix van Portugal wordt begin mei op het Autódromo Internacional do Algarve in Portimão verreden, zo heeft de Formule 1 vrijdag bekendgemaakt.

In februari werd al bekend dat er een race in Portugal zou komen, maar er was nog geen uitsluitsel over het circuit. De Formule 1 moest nog tot een akkoord met de organisatoren van de race komen en sprak alleen de intentie uit om naar Portimão te gaan.

Dit definitieve besluit betekent dat de kalender voor 2021 helemaal rond is en dat de coureurs voor het tweede jaar op rij in de Algarve gaan racen. Vorig jaar keerde de Grand Prix van Portugal na 25 jaar terug op de kalender vanwege de wijzigingen in het schema door de coronacrisis.

Het is nog niet bekend of er over twee maanden fans aanwezig mogen zijn. De Formule 1 is daar nog over in gesprek met de Portugese regering. "We hopen dit seizoen weer op een veilige manier fans te verwelkomen en zijn met de promotor in gesprek over de details van dat plan", zegt Formule 1-directeur Stefano Domenicali.

De race in Portimão staat voor 2 mei op het programma en is de derde Grand Prix van het Formule 1-seizoen. Eerst worden nog races in Bahrein (28 maart) en Italië (18 april) verreden. Een week na de GP in Portugal vertrekken de coureurs naar Spanje.

De Grand Prix van Portugal stond vorig jaar in oktober op het programma. Max Verstappen eindigde de race als derde, achter Mercedes-coureurs Valtteri Bottas (tweede) en Lewis Hamilton (eerste).