Het Formule 1-team van Haas ontkent dat het de kleuren van de Russische vlag op de auto heeft gezet, omdat het voor coureur Nikita Mazepin verboden is om onder die vlag te racen. De Amerikaanse renstal verraste donderdag door een auto in het wit, blauw en rood te presenteren.

"Nee, we hebben hiermee niets omzeild", zei Haas-teambaas Günther Steiner op een persmoment tegen onder meer Motorsport.com. "Voordat WADA met de uitspraak kwam, hadden we deze livery al gemaakt."

"We weten dat het verboden is om de Russische vlag te gebruiken, maar het is niet verboden om diezelfde kleuren op onze auto gebruiken. Uiteindelijk is het de atleet die de Russische vlag niet mag laten zien en heeft de uitspraak geen effect op het team", aldus Steiner, die nog maar eens benadrukte dat Haas een Amerikaanse renstal is.

Rusland werd ruim een jaar geleden voor vier jaar geschorst door antidopingbureau WADA wegens grootscheepse dopingfraude. De Russen tekenden via hun eigen RUSADA beroep aan, waarna de straf werd teruggebracht tot twee jaar.

Russische atleten zoals Mazepin mogen hun sport blijven beoefenen, maar moeten dat wel onder een neutrale vlag doen. Ook zal het Russische volkslied niet worden gespeeld na eventuele zege van Mazepin in de Formule 1.

Haas verraste donderdag door een auto in de Russische kleuren te presenteren. Haas verraste donderdag door een auto in de Russische kleuren te presenteren. Foto: Haas F1

Haas koos vanwege titelsponsor voor Russisch uiterlijk

Haas zegt dat het voor het Russische uiterlijk koos vanwege titelsponsor Oeralkali, het bedrijf van de zeer vermogende vader van Mazepin. De renstal wijkt daarmee voor het eerst in jaren af van de zwarte auto's waarmee het voorheen reed.

Naast Mazepin komt ook Mick Schumacher, de zoon van Formule 1-legende Michael Schumacher, voor Haas in actie. Het rijdersduo vervangt Kevin Magnussen en Romain Grosjean.

Het nieuwe Formule 1-seizoen begint op vrijdag 12 maart met de eerste van drie testdagen in Bahrein. Twee weken later staat op het Bahrain International Circuit de eerste Grand Prix op het programma.