Sebastian Vettel en Lance Stroll beginnen ambitieus aan het nieuwe Formule 1-seizoen. Met hun team Aston Martin, dat woensdag de auto voor dit jaar presenteerde, hopen de twee coureurs als derde te eindigen in het constructeurskampioenschap.

"We willen doorgaan met waar we vorig jaar gebleven waren", zei de 22-jarige Stroll, die in 2020 twee podiumplaatsen pakte, tijdens de presentatie. "Het was een jaar waarin we sterk voor de dag kwamen, maar ook één waarin we veel kansen misten. We leggen de lat hoog, willen het beter doen en daarom hopen we als derde te eindigen."

Met Sergio Pérez en Stroll eindigde Racing Point in 2020 als vierde in het constructeurskampioenschap. Alleen Mercedes, Red Bull Racing en McLaren deden het beter dan de Britse renstal.

Dat Racing Point komend seizoen als Aston Martin op de grid staat, heeft te maken met eigenaar Lawrence Stroll, de vader van Lance. De multimiljardair nam begin vorig jaar een aandeel van 16,7 procent in het Britse automerk, waarna het team uit Silverstone werd omgedoopt tot Aston Martin.

Vettel heeft vrede met rampzalig 2020

Vettel, die overkomt van Ferrari, beleefde een rampzalig 2020 waarin hij met slechts 33 punten als dertiende eindigde in het kampioenschap. De viervoudig wereldkampioen heeft desondanks vrede met het afgelopen seizoen.

"Ik ben niet blij met hoe het afgelopen jaar is verlopen en dan met name hoe ik zelf heb gepresteerd", aldus de 33-jarige Duitser. "Maar ik heb het inmiddels geaccepteerd. Er zijn dingen niet goed gegaan en het is geen geheim dat ik vorig jaar niet op mijn gelukkigst was. Maar nu wil ik vooral vooruitkijken."

Vettel heeft de Aston Martin-fabriek in Silverstone al meerdere keren bezocht. "De mensen die daar aan het werk zijn, zijn stuk voor stuk getalenteerd en weten goed waar ze mee bezig zijn. Ik kan niet wachten om met deze auto te gaan rijden."

Het nieuwe Formule 1-seizoen begint op vrijdag 12 maart met de eerste van drie testdagen in Bahrein. Twee weken later staat op het Bahrain International Circuit de eerste Grand Prix op het programma.