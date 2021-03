Aston Martin heeft woensdag de auto voor het komende Formule 1-seizoen gepresenteerd. Het Britse team, dat de afgelopen jaren als Racing Point op de grid stond, kiest voor een groene auto.

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel en Lance Stroll zullen de AMR21 gaan besturen. De 33-jarige Vettel, die de plaats inneemt van de naar Red Bull Racing vertrokken Sergio Pérez, komt over van Ferrari en de 22-jarige Stroll is al sinds 2019 actief voor Racing Point.

Dat Racing Point komend seizoen als Aston Martin op de grid staat, heeft te maken met eigenaar Lawrence Stroll, de vader van Lance. De multimiljardair nam begin vorig jaar een aandeel van 16,7 procent in het Britse automerk, waarna het team uit Silverstone werd omgedoopt tot Aston Martin.

Aston Martin, dat net als Racing Point gebruik zal maken van Mercedes-motoren, keert daarmee terug in de Formule 1. De renstal deed in 1959 en 1960 ook mee aan een aantal races in de koningsklasse van de autosport, maar successen bleven uit.

Sebastian Vettel en Lance Stroll besturen dit jaar een groene Aston Martin. Sebastian Vettel en Lance Stroll besturen dit jaar een groene Aston Martin. Foto: Aston Martin

Aston Martin lijkt nog steeds flink op Mercedes

Racing Point verbaasde vorig jaar door een auto te presenteren die in grote lijnen hetzelfde was als de auto die Mercedes een seizoen eerder had gebruikt. Ook dit jaar toont de auto van Aston Martin overeenkomsten met de wagen van Mercedes.

Zo zit de grote bobbel op de motorkap, die dinsdag ook op de Mercedes verscheen eveneens op de AMR21. Er wijken ook zaken af: zo is de sidepod anders vormgegeven, zijn de luchtgeleiders achter de voorwielen anders dan bij Mercedes en is de neuspunt nog extremer vormgegeven dan die van de W12.

Teambaas Otmar Szafnauer kijkt er naar uit om onder de vlag van Aston Martin aan de slag te gaan. "Dit is een geweldig moment in de geschiedenis van ons Formule 1-team", aldus Szafnauer tijdens de presentatie. "We komen woorden tekort om te beschrijven hoe mooi we het vinden om onderdeel te zijn van Aston Martin. We kunnen niet wachten om samen successen te beleven."

Het nieuwe Formule 1-seizoen begint op vrijdag 12 maart met de eerste van drie testdagen in Bahrein. Twee weken later staat op het Bahrain International Circuit de eerste Grand Prix op het programma.