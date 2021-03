Lewis Hamilton heeft dinsdag voor het eerst over zijn contractverlenging bij Mercedes gesproken. De 36-jarige Brit zegt er bewust voor gekozen te hebben om zo min mogelijk vooruit te plannen en daarom voor slechts één jaar bijgetekend te hebben.

Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton verlengde pas vorige maand zijn afgelopen contract bij de Duitse succesformatie. Naar verluidt was de lengte van de verbintenis een van de redenen waarom de onderhandelingen zo lang duurden.

"Ik bevind mij in de bevoorrechte positie waarin ik mijn meeste doelen al heb bereikt", zei Hamilton tijdens de presentatie van de W12. "Dus er is geen reden om te ver vooruit te plannen. En daarbij leven we in een ongebruikelijke tijd. Daarom hebben we het maar voor één jaar vastgelegd. Als we straks door willen met elkaar, dan gaan we daar over praten."

Hamilton is samen met Mercedes al jaren dominant in de Formule 1. In de afgelopen zes seizoenen pakte hij vijf keer de wereldtitel; in 2016 moest hij het kampioenschap aan teamgenoot Nico Rosberg laten.

Mercedes-teambaas Wolff wil niet flirten met Verstappen

Vanwege zijn eenjarige contract wordt er nu al flink gespeculeerd over de opvolger van Hamilton, mocht hij aan het einde van dit seizoen vertrekken bij Mercedes. Zo zei Red Bull-teambaas Christian Horner vorige maand dat Max Verstappen de droomkandidaat zou zijn bij Mercedes.

Mercedes-teambaas Toto Wolff benadrukte aan de vooravond van het nieuwe seizoen echter nog maar eens dat hij nog niet buiten zijn eigen stal kijkt.

"Max is zonder twijfel een uitzonderlijke jonge coureur. Hij zal met het oog op de toekomst bij iedereen op de radar staan", aldus Wolff tegenover onder meer Formule 1 Magazine. "Maar, zoals ik al eerder heb gezegd: we flirten niet met coureurs van buitenaf voor we een duidelijk beeld hebben van wat we met onze huidige rijders willen."

Het nieuwe Formule 1-seizoen begint op vrijdag 12 maart met de eerste van drie testdagen in Bahrein. Twee weken later staat op het Bahrain International Circuit de eerste Grand Prix op het programma.