Daniil Kvyat heeft dinsdag een contract getekend bij het Formule 1-team van Alpine. De voormalige Red Bull Racing-coureur gaat bij de Franse renstal aan de slag als reserverijder.

De 26-jarige Kvyat komt over van AlphaTauri, waar hij de afgelopen twee seizoenen in dienst was. Door de komst van de Japanner Yuki Tsunoda was het sinds eind vorig jaar al duidelijk dat de Rus moest vertrekken bij de Italiaanse renstal.

Kvyat gaat bij Alpine, dat in de afgelopen jaren als Renault op de grid stond, samenwerken met het rijdersduo Fernando Alonso en Esteban Ocon. Het team, dat in Enstone gevestigd is, presenteerde dinsdag de nieuwe auto.

"Ik kijk er ontzettend naar uit om deel te gaan uitmaken van de Alpine-familie", aldus Kvyat in een persbericht. "Het team heeft goede resultaten behaald en heeft zich in de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Ik hoop dat ik met mijn ervaring ervoor kan zorgen dat de A521 en de andere auto's in de toekomst verbeterd kunnen worden."

Kvyat, die in 2018 al reservecoureur bij Ferrari was, debuteerde in 2014 in de koningsklasse van de autosport bij Toro Rosso. Als vervanger van de naar Ferrari vertrekkende Sebastian Vettel stapte hij een jaar later in bij moederteam Red Bull Racing. Bij die renstal moest hij in 2016 plaatsmaken voor Max Verstappen.

Het nieuwe Formule 1-seizoen begint op vrijdag 12 maart met de eerste van drie testdagen in Bahrein. Twee weken later staat op het Bahrain International Circuit de eerste Grand Prix op het programma.