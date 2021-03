Formule 1-team Alpine heeft dinsdag de auto voor komend seizoen gepresenteerd. De renstal uit het Engelse Enstone, die de afgelopen seizoenen als Renault op de grid stond, kiest met de A521 voor een blauwe auto. Coureur Fernando Alonso ontbrak bij de presentatie omdat hij nog aan het herstellen is van een fietsongeluk.

De 39-jarige Alonso, die na twee jaar afwezigheid zijn rentree maakt in de koningsklasse van de autosport, werd vorige maand in het Italiaanse Lugano aangereden door een auto terwijl hij op zijn racefiets zat. Hij brak daarbij zijn kaak, maar is op tijd hersteld voor de testdagen en de eerste race van het seizoen.

Tweevoudig wereldkampioen Alonso neemt bij Alpine de plaats in van Daniel Ricciardo, die de overstap maakt naar McLaren. Esteban Ocon stond vorig jaar al onder contract bij Renault en is komend seizoen de teamgenoot van de tweevoudig wereldkampioen.

Hoewel Alpine in grote lijnen nog hetzelfde team als Renault is, voerde het team afgelopen winter wel een herstructurering door: teambaas Cyril Abiteboul moest vertrekken en Laurent Rossi werd aangesteld als de nieuwe CEO van het team.

De nieuwe Alpine A521, het strijdwapen van Fernando Alonso en Esteban Ocon. De nieuwe Alpine A521, het strijdwapen van Fernando Alonso en Esteban Ocon. Foto: Alpine

A521 is doorontwikkeling van RS20

De A521 is een doorontwikkeling van Renaults RS20. Omdat de technische regels nauwelijks verschillen ten opzichte van afgelopen seizoen, kiezen de teams ervoor om niet compleet nieuwe auto's te bouwen, maar de wagens van afgelopen jaar te gebruiken.

Ocon kan in ieder geval niet wachten om met zijn nieuwe strijdwapen aan de slag te gaan. "Ik ben er enorm trots op onderdeel van dit team te zijn", zei de Fransman tijdens de presentatie.

"Alpine en Renault hebben een geweldige staat van dienst in de autosport en ik weet zeker dat er nog mooi dingen in het verschiet liggen. Vorig jaar heb ik al op het podium gestaan en die lijn wil ik graag doortrekken."

Het nieuwe Formule 1-seizoen begint op vrijdag 12 maart met de eerste van drie testdagen in Bahrein. Twee weken later staat op het Bahrain International Circuit de eerste Grand Prix op het programma.