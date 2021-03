Nyck de Vries is vanaf komend seizoen reservecoureur bij Mercedes, zo heeft het Formule 1-topteam dinsdag bij de presentatie van de nieuwe auto bekendgemaakt. De 26-jarige Nederlander gaat die rol samen met de Belg Stoffel Vandoorne vervullen.

In december vorig jaar, aan het einde van het Formule 1-seizoen, testte De Vries al eens namens Mercedes in Abu Dhabi. Het waren de eerste kilometers in een Formule 1-auto voor de voormalig Formule 2-kampioen.

De Vries rijdt sinds vorig seizoen namens Mercedes in de Formule E. Bij zijn debuutseizoen in de elektrische raceklasse eindigde hij als elfde. Ook in 2021 neemt de Fries deel aan het Formule E-kampioenschap; hij gaat na het eerste raceweekend aan de leiding.

Zijn rol als reservecoureur bij Mercedes houdt in dat De Vries vaker zal gaan testen voor het topteam. Bovendien maakt hij kans om in te vallen als wereldkampioen Lewis Hamilton of Valtteri Bottas om welke reden dan ook een race moet missen, al lijkt George Russell van Williams daarvoor de eerste gegadigde.

De talentvolle Russell verving Hamilton vorig jaar al eens bij de Grand Prix van Sakhir, toen de wereldkampioen verstek moest laten gaan wegens een coronabesmetting. Russell maakte in die race een goede indruk, ook al greep hij op dramatische wijze naast de zege.

Mercedes hoopt met de nieuwe auto, de W12, een nieuwe wereldtitel te pakken met Hamilton. De Brit, die na lang wachten zijn contract verlengde, staat al op zeven kampioenschappen en is bij een achtste titel recordhouder.