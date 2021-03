Mercedes heeft dinsdag de auto gepresenteerd waarmee het Duitse team in 2021 zowel de rijders- als constructeurstitel wil verdedigen. Technisch directeur James Allison wilde sommige onderdelen nog wel verborgen houden om de concurrentie niet wijzer te maken dan nodig.

Vanwege de coronapandemie is besloten om in 2021 grotendeels de auto's van 2020 te gebruiken. De W12 verschilt daarom niet al te veel van de succesvolle voorganger W11.

De technici van de Formule 1-teams proberen de motor en bijbehorende koeling elk jaar weer krapper in de auto te bouwen om die zo slank mogelijk te maken. Het lijkt erop dat Mercedes daarmee weer een stap heeft gemaakt. Verder laten de teams tijdens de lanceringen van de auto's doorgaans niet alles zien.

Allison gaf toe dat hij de randen van de vloer van de auto nog verborgen wil houden. De vloer is dit jaar door aangescherpte regels kleiner geworden en alle luchtgeleiders die in 2020 nog aan de rand zaten zijn verboden.

Daarom moeten de teams met nieuwe oplossingen komen om de vloer voldoende neerwaartse kracht te laten genereren. De concurrentie kan de kunst nog niet afkijken bij de wereldkampioenen: die randen waren op de W12 nog afgedekt.

Zijaanzicht van de Mercedes W12, die minder zwart is dan in 2020. Zijaanzicht van de Mercedes W12, die minder zwart is dan in 2020. Foto: Mercedes-AMG

Mercedes rijdt opnieuw met Hamilton en Bottas

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas vormen dit seizoen voor het vijfde jaar op rij het coureursduo bij Mercedes. Lang was het de vraag of Hamilton zijn contract zou verlengen, maar begin februari werd er toch een eenjarige deal gesloten. Ook Bottas heeft nog een verbintenis voor een jaar.



Bij de presentatie van de W12 maakte Mercedes ook bekend dat voormalig Formule 2-kampioen Nyck de Vries reservecoureur wordt, een rol die hij samen met de Belg Stoffel Vandoorne vervult. De Vries testte afgelopen jaar in Abu Dhabi al eens voor Mercedes. De Nederlander komt in een auto van het Duitse merk uit in het Formule E-kampioenschap.

Tijdens de voorbereidende tests in Bahrein zal duidelijker worden hoe de Mercedes er tijdens de start van het Formule 1-seizoen daadwerkelijk uit gaat zien. Die tests worden verreden van 12 tot en met 14 maart in Bahrein. Daar wordt op 28 maart ook de eerste Grand Prix van het jaar verreden.