Nikita Mazepin stelt dat hij geleerd heeft van de rel die hij in december veroorzaakte door een ongepaste video op sociale media te plaatsen. De debutant van Haas F1 denkt dat hij komend seizoen sceptische en boze Formule-1 fans kan overtuigen met zijn prestaties op het circuit.

"Ik geloof dat ik een snelle racer ben. En ik kijk ernaar uit om dat te laten zien aan mensen die me momenteel misschien niet mogen, en op die manier hun mening over mij te veranderen", zegt de 21-jarige Mazepin tegen ESPN, in zijn eerste interview sinds december.

De Rus raakte drie maanden geleden in opspraak toen hij een video op Instagram plaatste waarin hij een vrouw betastte op de achterbank van een auto. De beelden werden snel verwijderd, maar dat kon de stevige kritiek niet voorkomen.

Haas F1 noemde de video direct "weerzinwekkend" en zei dat de kwestie intern zou worden afgehandeld. Voor veel fans was dat niet genoeg, ook omdat Mazepin zich eerder al impopulair maakte met berichten op sociale media. Zo insinueerde hij in een berichtje dat Williams-rijder George Russell homoseksueel is en zijn er berichten uitgelekt waarin hij vrouwen probeert te verleiden.

Een groep supporters startte een petitie om de zoon van een Russische miljardair uit de Formule 1 te weren en de hashtag #WeSayNoToMazepin was de afgelopen maanden regelmatig trending op Twitter. Haas F1 maakte eind december echter duidelijk dat Mazepin komend seizoen gewoon een duo zal vormen met Mick Schumacher.

'Ik begrijp nu veel meer van dit onderwerp'

Mazepin zegt maandag tegen ESPN dat hij "niet trots" is op de video van december. "Het belangrijkste wat ik kan zeggen is dat mijn acties niet goed waren. Ik neem er de volledige verantwoordelijkheid voor."

"Ik heb er heel veel van geleerd en kan met vertrouwen zeggen dat ik nu veel meer begrijp van dit onderwerp, dus dat is nog een klein beetje een positieve ontwikkeling."

Het Formule 1-seizoen begint op 28 maart in Bahrein.