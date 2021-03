Met Bent Viscaal rijdt er komend seizoen weer een Nederlander in de Formule 2. De 21-jarige coureur promoveert vanuit de Formule 3 en gaat in de opleidingsklasse voor de Formule 1 racen voor het Italiaanse team Trident Racing.

"Dit is wat mij betreft het perfecte team om de stap richting Formule 2 mee te wagen", zegt Viscaal, die in december in Bahrein al een dag mocht testen in een auto van Trident, maandag in een persbericht. "Tijdens die test merkten we dat we elkaar goed aanvoelen."

De tukker reed de afgelopen twee seizoenen in de Formule 3. Vorig jaar boekte hij op het circuit van Silverstone zijn eerste overwinning in die klasse, nadat een eerdere zege in Hongarije vanwege tijdstraffen geschrapt was.

"Na het winnen van de races in 2020, waarvan eentje me door een tijdstraf werd afgenomen, wist ik voor mijzelf dat ik toe ben aan een volgende stap", aldus Viscaal. "Als coureur streef ik er naar om me continu te ontwikkelen."

Trident eindigde vorig seizoen met de coureurs Roy Nissany uit Israël en Marino Sato uit Japan als elfde en laatste in de WK-stand voor constructeurs. Slechts in drie races werden er punten gepakt. De 21-jarige Sato mag blijven en is dit jaar de teamgenoot van Viscaal. "We weten zeker dat we goede resultaten gaan halen", zegt teambaas Giacomo Ricci.

Viscaal is de eerste Nederlander in de Formule 2 sinds Nyck de Vries in 2019 kampioen werd in de opstapklasse. Het nieuwe seizoen begint op 27 maart in Bahrein.