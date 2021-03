Bahrein heeft aangeboden om iedereen die deze maand de Grand Prix op het eiland bezoekt een coronavaccin te geven. Van 12 tot en met 14 maart worden de testdagen van de Formule 1 er gehouden en op 28 maart is de eerste race van het nieuwe seizoen.

Bahrein is wereldwijd een van de landen die vooroplopen met het zetten van vaccins. Van de 1,7 miljoen inwoners heeft 17 procent al minimaal één injectie gekregen.

"Door het programma van de Formule 1, inclusief de testdagen, zal een groot deel van de medewerkers drie weken in ons land verblijven", meldt het ministerie van Volksgezondheid van Bahrein in een verklaring. "Dit geeft ons de unieke mogelijkheid om hen en onze eigen bevolking extra bescherming te bieden."

Iedereen die aanwezig zal zijn bij de testdagen, kan bij aankomst in Bahrein een eerste vaccinatie krijgen en bij vertrek na de race een kleine drie weken later een tweede injectie.

Teams wachten vaccinatie in hun eigen land af

Het valt nog te bezien of het aanbod van Bahrein in groten getale wordt aanvaard. "We zijn niet van plan om ons daar te laten injecteren, omdat we op onze beurt wachten tijdens de Britse vaccinatiecampagne", zegt een woordvoerder van de Formule 1 tegen Motorsport.com.

Naar verluidt zullen veel teams, waarvan het merendeel in Groot-Brittannië gevestigd is, evenmin gebruikmaken van het vaccin in Bahrein en in eigen land op hun beurt wachten.