Max Verstappen is niet bepaald gecharmeerd van het idee om sprintraces in de Formule 1 te introduceren. De koningsklasse van de autosport overweegt om de kortere races nog dit jaar toe te voegen aan het zaterdagprogramma.

"We moeten niet te veel overhoop gooien", zegt Verstappen zondag tegen Autosport.com. "Als meer teams goede auto's hebben die kunnen meedoen om de overwinning, zijn sprintraces in mijn ogen helemaal niet nodig."

Er bestaan al langer plannen voor sprintraces in de Formule 1. Die moeten het raceverloop spannender en de uitslagen onvoorspelbaarder maken. Het idee is om een race over 100 kilometer te houden, waarbij de uitslag meteen de startvolgorde voor de race van zondag bepaalt.

De Formule 1-teams zijn naar verluidt positief over het plan, dat dit jaar mogelijk wordt uitgeprobeerd bij de Grands Prix van Canada, Italië en Brazilië. Verstappen denkt daar echter anders over.

"Het gaat niet om meer races in een weekend", aldus de Limburger. "Ik ben persoonlijk groot voorstander van één race van anderhalf uur, maar dan moeten er wel meer auto's zijn die dicht bij elkaar zitten en die er echt een mooi gevecht van kunnen maken."

192 Dit zijn de veranderingen aan de nieuwe auto van Verstappen

Pérez: 'Ik sta er wel voor open'

Sergio Pérez, de nieuwe teamgenoot van Verstappen bij Red Bull Racing, is iets positiever over sprintraces. "Ik vind het wel riskant, want we moeten oppassen niet het DNA van de Formule 1 kwijt te raken", zegt de Mexicaan. "Maar ik sta er wel voor open."

In de Formule 2, het voorportaal van de koningsklasse, wordt overigens al enkele jaren een sprintrace gehouden op zaterdag, waarna op zondag de hoofdrace plaatsvindt. De sprintrace telt iets meer dan de helft van het aantal rondes van de hoofdrace en coureurs zijn niet verplicht om een pitstop te maken.

Het seizoen begint op 28 maart met de GP van Bahrein. Dit jaar staat er een recordaantal van 23 races op het programma.