Liberty Media heeft vrijdag dieprode cijfers gepresenteerd over het afgelopen Formule 1-seizoen. In coronatijd leed het bedrijf een verlies van liefst 386 miljoen dollar (318 miljoen euro).

Vanwege de pandemie moest de kalender in 2020 worden ingekort van 22 naar 17 races. Bovendien werd er steeds voor (vrijwel) lege tribunes gereden.

Liberty Media meldt in zijn jaarverslag dat de omzet daalde van 1.667 miljoen euro in 2019 naar 944 miljoen euro in 2020. In 2019 werd er nog een winst van 14 miljoen euro genoteerd, maar het Amerikaanse bedrijf moest een jaar later 318 miljoen euro verlies slikken.

De tien Formule 1-teams kregen zo'n 250 miljoen euro minder uitbetaald van Liberty Media dan een jaar eerder. "De betalingen aan de teams zijn afhankelijk van de inkomsten die wij uit de races halen", meldt Liberty in het verslag.

Formule 1 voldeed met zeventien races aan tv-contracten

Het verlies had nog veel hoger kunnen uitvallen als er niet zeventien races waren verreden. In de tv-contracten heeft Liberty Media laten optekenen dat er minimaal vijftien races per jaar verreden moeten worden.

Het bedrijf liep wel een deel van de sponsorinkomsten mis, vooral van geldschieters buiten Europa. Door de coronacrisis werd er alleen in Europa en het Midden-Oosten geracet. Op die manier kon Liberty ook veel transportkosten besparen, wat voor een flinke daling in de uitgaven zorgde.

Dit jaar staat er een recordaantal van 23 races op het programma. Het seizoen begint op 28 maart met de GP van Bahrein.