Max Verstappen genoot woensdag tijdens een filmdag op het circuit van Silverstone van zijn eerste meters in de RB16B. De nieuwe auto van Red Bull Racing heeft veel overeenkomsten met de bolide van vorig seizoen, maar de Nederlander merkte toch wel wat verschillen.

Om kosten te besparen, mogen de Formule 1-teams dit seizoen maar beperkt veranderingen doorvoeren in de auto's. Bij Red Bull is grofweg 60 procent van de onderdelen hetzelfde als bij de auto van vorig jaar, de RB16. Het topteam heeft er daarom ook voor gekozen om de auto RB16B te noemen.

"Maar er zijn natuurlijk wel wat veranderingen ten opzichte van vorig jaar", aldus Verstappen. "De grootste verandering zit in de vloer, daar hebben ze er aan de achterkant een flink stuk van afgehaald. Dus deze auto zal zich weer iets anders gedragen."

De vloer van de RB16B loopt richting de achterwielen wat naar binnen en is ontdaan van alle sleuven en flapjes die er in 2020 nog op zaten. Deze wijziging is ingegeven door veranderingen in het technisch reglement. De FIA wil dat de auto's minder neerwaartse kracht genereren om de banden te ontzien.

Verstappen zal pas over twee weken bij de testdagen in Bahrein (12-14 maart) echt merken wat die verandering betekent voor de snelheid van zijn auto. De filmdag, waarop hij 's ochtends eerst in de auto van 2019 reed en pas later in de RB16B, was alleen bedoeld om hem alvast te laten wennen aan de nieuwe bolide na een pauze van ruim twee maanden. Er mocht ook maximaal slechts 100 kilometer worden gereden door Red Bull.

"Het ging nu niet om een goede set-up voor de auto krijgen", aldus Verstappen. "Het was echt alleen zaak om een auto te leren begrijpen en me er comfortabel in te voelen. Al het echte werk zal gedaan moeten worden bij de testdagen in Bahrein. Maar het was een heerlijk gevoel om weer in de auto te zitten."

Pérez ziet potentie van nieuwe auto

Sergio Pérez maakte woensdag ook voor het eerst kennis met de RB16B. De nieuwe teamgenoot van Verstappen, die dinsdag al zijn eerste meters maakte in een Red Bull toen hij in de auto van 2019 reed, was positief over zijn eerste indrukken.

"Je kunt de potentie van de auto al zien", aldus de 31-jarige Mexicaan, die Alexander Albon vervangt. "Ik merkte dat er op alle snelheden veel grip is. Het voelde geweldig om in de auto te zitten waarin ik dit seizoen zal rijden. Al met al was het best een emotionele dag."

Red Bull bracht woensdag nog geen foto's of video's naar buiten van de nieuwe auto. Het team wil de RB16B voorlopig nog zoveel mogelijk geheimhouden.

Het Formule 1-seizoen gaat op zondag 28 maart van start met een race in Bahrein.