De filmdag is bedoeld om promotiemateriaal voor het team te verzamelen. Elk team mag maximaal 100 kilometer afleggen in de nieuwe auto's. Verstappen en Pérez reden ook nog even in de auto van vorig jaar.

De filmdag is bedoeld om promotiemateriaal voor het team te verzamelen. Elk team mag maximaal 100 kilometer afleggen in de nieuwe auto's. Verstappen en Pérez reden ook nog even in de auto van vorig jaar. Foto: Red Bull