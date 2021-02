Romain Grosjean heeft dinsdag zijn eerste kilometers in een raceauto gemaakt sinds zijn zware crash tijdens de Grand Prix van Bahrein in november. De Fransman kwam in de Verenigde Staten in actie tijdens een test voor de IndyCar Series - de raceklasse waarin hij dit jaar zal rijden - en hield daar een goed gevoel aan over.

"Het voelde als thuiskomen. Ik had geen zorgen, vrees, zenuwen of wat dan ook. De grote vraag wordt hoe het straks bij de start van de eerste race gaat, maar voor nu ging het rijden an sich goed", zei de 34-jarige Grosjean na zijn test tegen diverse media, waaronder FORMULE 1 Magazine.

"Het ging goed met mijn linkerhand, maar niet perfect. Ik heb een mooie, grote blaar op mijn linkerduim. Niet fijn, al doet het gelukkig geen pijn. Ik was wat voorzichtig op de kerbs, maar het remde me niet af."

Bij zijn zware crash in de Formule 1 kwam Grosjean met de schrik vrij. Zijn auto doorboorde de vangrail, waarna hij uit de vlammenzee ontsnapte. Hij hield vooral twee verbrande handen over aan het incident, waarbij zijn linkerhand er het ergst aan toe was.

Grosjean, die geen nieuw contract kreeg bij Formule 1-team Haas, heeft er vooral nog last van bij het aan- en uitdoen van zijn handschoenen. "Daarom hou ik de linkerhandschoen nu soms aan. Dan blijft mijn hand ook mooi uit de zon", aldus de Fransman.

Overigens verliep de IndyCar-test op het Barber Motorsports Park niet geheel vlekkeloos voor Grosjean, die uitkomt voor Dale Coyne Racing. Na veertien rondes schoof hij van de baan en eindigde hij in de bandenstapel. Na wat reparaties kon hij zijn test echter hervatten.