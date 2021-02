Red Bull Racing heeft dinsdag de auto voor het nieuwe Formule 1-seizoen gepresenteerd. De renstal van Max Verstappen is het eerste topteam dat de nieuwe wagen onthult.

Red Bull kiest er niet voor om de auto een volledig nieuwe typenaam te geven. De wagen heet RB16B, omdat grofweg 60 procent van de onderdelen hetzelfde is als vorig jaar. Om met het oog op de coronapandemie kosten te besparen, mogen de teams maar beperkt veranderingen doorvoeren.

In uiterlijke zin lijkt de RB16B dan ook erg op de RB16, de auto waarmee Verstappen de slotrace van het afgelopen seizoen in Abu Dhabi won. De smalle neus is gebleven, al zijn de openingen bij de punt groter geworden. Daaronder heeft de 'cape' ook een wat groter formaat gekregen. Die moet de luchtstroming onder de auto beter begeleiden.

50 Bekijk hier de nieuwe Formule 1-auto van Max Verstappen

Regelwijziging aan de vloer bezorgt Red Bull nog een vraagteken

Een andere grote verandering is de vloer van de auto. Die loopt richting de achterwielen wat naar binnen en is ontdaan van alle sleuven en flapjes die er in 2020 nog op zaten. Deze wijziging is ingegeven door veranderingen in het technisch reglement. De FIA wil dat de auto's minder neerwaartse kracht genereren om de banden te ontzien.

Voor Red Bull is het de vraag in hoeverre deze regelwijziging de renstal gaat helpen of juist hinderen. Ontwerper Adrian Newey geeft de auto altijd een hoge 'rake' mee, wat betekent dat die nogal voorover op de wielen staat. Er is daardoor veel ruimte onder de vloer, waaronder een vacuüm ontstaat dat de auto op het asfalt zuigt. Omdat er minder vloeroppervlak is dan vorig jaar, is het nog de vraag of deze oplossing even effectief is bij de RB16B.

Doorgaans verschilt de auto die tijdens de onthulling wordt gepresenteerd flink van die waarmee het team tijdens de openingsrace aan de start verschijnt.

De voorzijde van de RB16B. De voorzijde van de RB16B. Foto: Red Bull

Pérez vervangt Albon

Verstappen krijgt dit jaar weer een nieuwe teamgenoot. Alexander Albon moest vanwege zijn teleurstellende resultaten het veld ruimen en hij wordt vervangen door de Mexicaan Sergio Pérez, die is overgekomen van Racing Point.

Motorpartner Honda levert dit jaar voor het laatst een motor aan Red Bull. De Japanse fabrikant liet eerder al weten optimistisch te zijn over wat de nieuwe krachtbron op de testbank laat zien. Vanaf 2022 zet het team van Verstappen de bouw en ontwikkeling van de motor zelf voort.

Mercedes en Ferrari tonen hun auto's in maart

McLaren was vorige week de eerste renstal die de auto voor het nieuwe seizoen presenteerde, waarna AlphaTauri en Alfa Romeo volgden.

Op dinsdag 2 maart wordt bekend hoe de auto van regerend wereldkampioen Mercedes eruitziet. Ferrari doet de nieuwe wagen op 10 maart uit de doeken.

Verstappen zal zijn nieuwe auto tijdens een filmdag op het circuit van Silverstone voor het eerst aan de tand voelen. Van 12 tot en met 14 maart staan de testdagen in Bahrein op het programma. Het Formule 1-seizoen gaat op zondag 28 maart van start met een race in de eilandstaat.