Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseur gaat ervan uit dat Ferrari de achterstand met de motor voor een groot deel heeft weggewerkt. Alfa Romeo, dat gebruikmaakt van de Italiaanse krachtbron, presenteerde maandag als derde Formule 1-team de nieuwe auto.

"Samen met Ferrari bewandelen we de juiste weg", zei Vasseur tegen Formula1.com. "We hebben een lange vergadering gehad tijdens de winter om de punten te bespreken waar we ons nog kunnen verbeteren."

"Een groot gedeelte van de problemen die we vorig jaar hadden, zullen komend seizoen door Ferrari zijn hersteld. De samenwerking zal beter en beter gaan verlopen."

Alfa Romeo eindigde vorig jaar met Kimi Räikkönen en Antonio Giovinazzi als achtste in het constructeurskampioenschap. De 41-jarige Räikkönen en de 27-jarige Giovinazzi zullen ook komend jaar het rijdersduo van Alfa Romeo vormen.

72 Alfa Romeo presenteert Formule 1-auto voor nieuw seizoen

'Zijn erin geslaagd om de auto door te ontwikkelen'

Ferrari beleefde een rampzalig 2020. De motor van de 'Scuderia', die gedurende het seizoen niet in snelheid doorontwikkeld mocht worden, was het hele seizoen de achilleshiel van alle Ferrari-aangedreven auto's.

Mede doordat de problemen aan de krachtbron nu verholpen zouden zijn, verwacht Vasseur dat Alfa Romeo een grote stap vooruit kan doen. "Hoewel de FIA met nieuwe reglementen is gekomen om de auto's langzamer te maken, zijn wij er toch in geslaagd om de auto door te ontwikkelen", vervolgde Vasseur.

"Dat is mooi, maar tegelijkertijd weet ik dat andere teams ook niet stil zullen zitten. Voor ons is het dan ook zaak geweest om beter werk te verrichten dan de andere teams en ik denk dat we daarin geslaagd zijn."

Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat op 28 maart van start met de Grand Prix van Bahrein. Op 12, 13 en 14 maart staan in Bahrein de testdagen op het programma.