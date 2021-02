Mercedes-teambaas Toto Wolff beschouwt Red Bull Racing als favoriet voor het komende Formule 1-seizoen. Volgens de Oostenrijker had het team van Max Verstappen eind vorig jaar de snelste auto, waar Red Bull in 2021 op zou kunnen voortbouwen.

"De rijderscombinatie Max Verstappen en Sergio Pérez is heel sterk", analyseert Wolff bij het Duitse Speedweek. "Red Bull had aan het eind van 2020 zelfs de snelste auto en daarom is dat team, vooral in het constructeurskampioenschap, favoriet met rijders van dat kaliber. Red Bull is voor ons een uitdaging in beide kampioenschappen."

Het is opvallend dat Wolff Red Bull de favorietenrol toedicht, aangezien Mercedes in de afgelopen zeven jaar zowel het rijderskampioenschap als het constructeurskampioenschap domineerde.

Verstappen won weliswaar de laatste Grand Prix van het jaar in Abu Dhabi, maar in de races daarvoor was zijn auto niet snel genoeg om te concurreren met de Mercedes van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Eerder in 2020 had de Nederlander nog wel gewonnen in het Verenigd Koninkrijk.

Omdat de regels in de Formule 1 dit jaar nauwelijks verschillen ten opzichte van vorig seizoen, is het de verwachting dat de verhoudingen tussen de teams ongeveer hetzelfde zullen blijven.

Max Verstappen schreef vorig jaar in Abu Dhabi de laatste race van het seizoen op zijn naam. Foto: Pro Shots

Wolff verwacht herstel van Ferrari

Wolff verwacht naast een sterk Red Bull ook dat Ferrari zich zal herstellen van een dramatisch verlopen 2020. De roemruchte Italiaanse renstal eindigde als zesde in het constructeurskampienschap.

"De 'Scuderia' zal sterker zijn dan vorig jaar, dat is de renstal aan zijn stand verplicht", aldus Wolff, die benieuwd is naar de verrichtingen van Carlos Sainz. Hij is de vervanger van Sebastian Vettel.

"Ik ben erg benieuwd hoe hij het gaat doen tegenover Charles Leclerc. Ferrari had naast de zwakke motor ook last van een zwak chassis. Ik ga ervan uit dat die fouten gecorrigeerd zijn."

Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat op 28 maart van start met de Grand Prix van Bahrein. Op 12, 13 en 14 maart staan in die eilandstaat de testdagen op het programma.