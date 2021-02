Alfa Romeo heeft maandag als derde Formule 1-team de auto voor het nieuwe seizoen gepresenteerd. Net als bij andere renstallen verschilt de wagen niet veel van die van vorig seizoen.

McLaren was een week geleden het eerste team dat de nieuwe auto onthulde. Vrijdag volgde ook AlphaTauri, het zusterteam van Red Bull Racing. De renstal van Max Verstappen is dinsdag als eerste topteam aan de beurt. Aankomende vrijdag presenteert Ferrari de nieuwe auto.

Alfa Romeo is komend seizoen met dezelfde twee coureurs actief als in 2020. De contracten van Kimi Räikkönen en Antonio Giovinazzi werden in oktober met een jaar verlengd. De 41-jarige Fin en de 27-jarige Italiaan bezorgden Alfa Romeo vorig jaar slechts acht punten in de WK-stand voor constructeurs.

De C41 is duidelijk geëvolueerd uit de auto van 2020. In uiterlijke zin is er dan ook niet veel veranderd. Alleen de neus heeft een wat slankere en afgerondere vorm. Die volgt daarmee de trend die Mercedes eerder heeft ingezet. Onderhuids is er meer nieuws: daar zit de verbeterde Ferrari-motor waar de Italianen heel 2020 hard aan hebben gewerkt.

De krachtbron uit Maranello was vorig seizoen ronduit een teleurstelling, waar niet alleen Ferrari zelf, maar ook Haas en dus Alfa Romeo last van hadden. Als het team deze winter een grote stap in snelheid zet, dan lijkt meer vermogen op voorhand de belangrijkste oorzaak.

Binnen drie weken zijn alle auto's onthuld, want van 12 tot en met 14 maart staan in Bahrein de testdagen op het programma. Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat op zondag 28 maart van start in de eilandstaat.