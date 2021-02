Red Bull Racing presenteert dinsdag de RB16B. Het team van Max Verstappen en Sergio Pérez heeft vrijdag een datum geprikt voor de presentatie van het nieuwe strijdwapen, dat een doorontwikkeling van de auto van afgelopen seizoen is.

Red Bull wordt het vierde team dat de nieuwe auto onthult. Maandag presenteerde McLaren de auto voor het komende seizoen en vrijdag was het de beurt aan AlphaTauri. Maandag staat de presentatie van Alfa Romeo op het programma.

De auto's van 2021 verschillen niet veel van die van vorig jaar. Mede door kostenbesparingen in de Formule 1 mogen teams dit jaar geen grote aanpassingen in hun wagen doorvoeren. Het technische reglement gaat pas in 2022 op de schop.

Verstappen krijgt dit jaar met Pérez een nieuwe teamgenoot. De 31-jarige Mexicaan neemt het stoeltje over van Alexander Albon, die vanwege teleurstellende resultaten moest vertrekken.

Red Bull eindigde afgelopen seizoen als tweede in het constructeurskampioenschap. Verstappen boekte twee zeges en eindigde in het rijderskampioenschap achter wereldkampioen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas als derde.

Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat op 28 maart van start met de Grand Prix van Bahrein. Op 12, 13 en 14 maart staan in die eilandstaat de testdagen op het programma.

