AlphaTauri heeft vrijdag als tweede Formule 1-team de auto voor het komende seizoen gepresenteerd. Qua kleurstelling bestaat de auto uit meer donkerblauw en minder wit dan die van vorig jaar.

Net als moederteam Red Bull Racing gaat AlphaTauri het laatste jaar met een motor van Honda in. Vanaf 2022 nemen de renstallen de krachtbron in eigen beheer. De naam van Honda op de zijkant van de bolide springt door de rode letters komend seizoen behoorlijk in het oog.

De AT02 heeft enkele aerodynamische details aangepast ten opzichte van zijn voorganger. De grootste wijzigingen werden aangebracht aan de vloer en de remsystemen.

McLaren was maandagavond het eerste team dat de nieuwe auto uit de doeken deed. Later deze maand volgen nog Alfa Romeo (22 februari) en Ferrari (26 februari). Het is nog niet bekend wanneer het Red Bull van Max Verstappen de wagen presenteert.

De AT02 van de voorkant gezien. Foto: AlphaTauri

Gasly hoopt dat AlphaTauri stap vooruit kan zetten

De stoeltjes bij AlphaTauri worden komend seizoen bezet door Pierre Gasly en Yuki Tsunoda. De Japanner kwam vorig seizoen uit in de Formule 2 en neemt nu de plek van Daniil Kvyat in. Gasly boekte in 2020 de eerste zege uit zijn Formule 1-loopbaan door de Grand Prix van Italië te winnen.

Vorig jaar eindigde AlphaTauri als zevende van de tien teams in het WK voor constructeurs. Gasly hoopt dat de renstal een stap vooruit kan zetten.

"De auto van vorig jaar was redelijk goed. In het middenveld zijn de verschillen erg klein en we strijden tegen teams met veel ervaring en hoge budgetten. Ik hoop dat we dit jaar nog wat dichter bij de beste teams van het middenveld komen", aldus de 25-jarige Fransman.

Het nieuwe Formule 1-seizoen begint op 28 maart met de Grand Prix van Bahrein. Van 12 tot en met 14 maart staan de testdagen op het programma in de eilandstaat.

