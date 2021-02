Red Bull Racing-teambaas Christian Horner twijfelt er niet aan dat zijn coureur Max Verstappen bovenaan de lijst van Mercedes zal staan als wereldkampioen Lewis Hamilton besluit te stoppen.

"Max zal ongetwijfeld de eerste keus zijn als Lewis afscheid neemt", zei Horner maandag bij een persmoment. "Er zijn echter wel alternatieven voor Mercedes. Ze hebben George Russell en ook andere coureurs zullen beschikbaar zijn."

De 36-jarige Hamilton tekende vorige week na maanden van geruchten over zijn toekomst een nieuw contract bij Mercedes, maar wel voor slechts één jaar.

Mercedes-teambaas Toto Wolff benadrukte bij de bekendmaking van het nieuws dat beide partijen de intentie hebben om ook na 2021 met elkaar door te gaan, maar de korte deal voedt de speculaties dat de zevenvoudig wereldkampioen volgende maand aan zijn laatste seizoen gaat beginnen.

In 2022 wordt sowieso alles anders in de Formule 1 door een grote wijziging van de technische regels. Bovendien heeft Verstappen in zijn contract tot en met 2023 bij Red Bull een clausule dat hij na dit seizoen kan vertrekken, naar verluidt als zijn team niet meedoet om de wereldtitel.

"Het gaat allemaal om relaties en het produceren van een goede auto. Dat gaat de doorslag geven, niet allerlei clausules die in het contract van Max staan", aldus Horner. "Wij hebben een zeer goede relatie met Max en moeten ervoor zorgen dat de omstandigheden voor hem bij ons ideaal zijn."