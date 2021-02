McLaren heeft maandagavond in het hoofdkwartier in het Engelse Woking als eerste team de auto voor het komende Formule 1-seizoen gepresenteerd. De belangrijkste verandering: achterin de MCL35M huist een Mercedes-motor.

In september 2019 werd al bekendgemaakt dat McLaren de Renault-krachtbron inruilt voor een hereniging met Mercedes. Met die fabrikant boekte het Britse team de laatste grote successen, waaronder de wereldtitel met Lewis Hamilton in 2008. Ook de laatste zege in 2012 werd nog met de Duitse fabrikant geboekt.

Vervolgens belandde McLaren door een mislukt avontuur met Honda steeds verder achterin het veld. Met de motoren van Renault kroop het team langzaam weer uit het dal, met een derde plaats in het constructeurskampioenschap van vorig jaar als bevestiging.

De stap naar Mercedes - algemeen aangenomen de sterkste motor in het veld - moet het laatste zetje terug naar de absolute top geven.

Met Ricciardo is een ervaren racewinnaar in huis gehaald

McLaren zag Carlos Sainz vertrekken naar Ferrari en wist Daniel Ricciardo als vervanger aan te trekken. Lando Norris is gebleven. Met de 31-jarige Ricciardo heeft het team weer een coureur in huis die weet hoe hij races moet winnen. Dat deed de Australiër al zeven keer.

"Daniel heeft misschien meer ervaring in de Formule 1, maar minder ervaring binnen McLaren en met de mensen die hier werken. Daar moet ik gebruik van maken", blikte Norris maandag vooruit op interne strijd. "Aan de andere kant is het goed om weer van iemand anders te leren. Ik heb van Carlos ook veel geleerd."

Ricciardo hield zich op de vlakte: "Uiteindelijk heb ik vooral getekend omdat ik dacht dat papaja-oranje me goed zou staan", grapte de Australiër, die bovendien verklapte al een McLaren-straatauto te hebben gekocht toen hij nog voor Red Bull Racing reed.

De nieuwe regels voor 2021 schrijven een smallere vloer voor. Foto: McLaren

Door de motorwissel kon McLaren minder aan de auto veranderen

Om de kosten tijdens de coronapandemie te besparen, is besloten om de ingrijpende regelwijzing die de Formule 1 wil doorvoeren een jaar uit te stellen naar 2022. Daarom rijden de teams komend seizoen in auto's die in grote lijnen gelijk zijn aan die van afgelopen seizoen.

De teams werden deze winter beperkt in wat ze aan de auto mochten veranderen. Daarvoor was een tokensysteem van kracht. Vanwege de switch van motorleverancier is McLaren die tokens vooral kwijt aan het aanpassen van de nieuwe krachtbron en kan er dus minder aan het verbeteren van fundamentele zaken van de auto worden besteed. De aerodynamica van de auto, zoals de voor- en achtervleugel, vallen buiten deze beperking.

De MCL35M is grotendeels hetzelfde als de MCL35. De toevoeging 'M' staat voor Mercedes. Foto: McLaren

Het meeste werk zit in de achterkant van de auto

De auto die McLaren maandagavond liet zien, wijkt hierdoor weinig af van die van vorig seizoen. Volgens een kleine regelwijziging moet vooral de vloer van de auto smaller zijn, wat een van de duidelijke grote verschillen is.

Technisch directeur James Key liet weten dat het meeste werk in de achterkant van de auto is gestopt, omdat daar in het regelboek het meeste is veranderd en bovendien ruimte moest worden gemaakt voor de nieuwe krachtbron. De kans is groot dat er voor de eerste race nog de nodige nieuwe onderdelen worden geïntroduceerd.

Norris en Ricciardo kunnen de MCL35M dinsdag al voor het eerst aan de tand voelen bij een test van maximaal 100 kilometer op Silverstone. De reguliere testdagen in de aanloop naar het seizoen zijn van 12 tot en met 14 maart in Bahrein. Op dat circuit staat ook de eerste Grand Prix van het seizoen gepland. Die wordt op 28 maart verreden.