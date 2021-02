Fernando Alonso heeft maandag een ziekenhuis in Zwitserland mogen verlaten. De Formule 1-coureur werd daar donderdag opgenomen nadat hij betrokken raakte bij een verkeersongeluk.

De Spanjaard werd in zijn Zwitserse woonplaats Lugano op zijn fiets aangereden door een auto. De coureur van Alpine (voorheen Renault) liep daarbij een breuk in zijn kaak op.

De 39-jarige Alonso keert terug naar huis, om zich voor te bereiden op de start van het Formule 1-seizoen. De verwachting is dat hij over zes weken bij de eerste race in Bahrein 'gewoon' van de partij is.

De tweevoudig wereldkampioen maakt na een afwezigheid van twee jaar zijn terugkeer in de koningsklasse van de autosport. In de tussentijd stortte zich op andere raceklassen, waaronder de 24 uur van Le Mans (die hij twee keer won), de Indianapolis 500 en de Dakar Rally.

Van 12 tot en met 14 maart worden de testdagen van de Formule 1 eveneens in Bahrein gehouden. Alonso hoopt ook daaraan deel te kunnen nemen.