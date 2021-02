Christian Horner kijkt vol goede moed naar de toekomst nu Red Bull Racing de ontwikkeling van de motoren in eigen beheer krijgt. Het team van Max Verstappen bereikte daar maandag een akkoord over met de vertrekkende motorleverancier Honda.

"We hebben ons lot nu helemaal in eigen hand genomen", zei Horner maandag in een videoconferentie met journalisten. "We kunnen zelf gaan bepalen hoe we de motor gaan integreren in het chassis."

Het had de voorkeur van Red Bull om de motoren van Honda over te nemen en in eigen beheer te krijgen. Het alternatief was een terugkeer naar een krachtbron van Alpine (voorheen Renault), nadat beide partijen in 2018 met veel onenigheid uit elkaar gingen.

Vanaf 2022 zullen de motoren van de renstal en van zusterteam AlphaTauri Red Bull gaan heten. "We zijn nu helemaal onafhankelijk en kunnen alles zelf gaan doen", keek Horner vooruit. "Natuurlijk, als er zich een aantrekkelijke partner meldt om motoren te leveren, dan zullen we daar serieus naar kijken. Maar we zijn volledig capabel om dit zelf te doen."

Komend seizoen geen veranderingen aan motor

Het bedrijf dat energiedrankjes produceert moet gaan concurreren met automerken die al decennialang in de racesport actief zijn. Toch ziet Horner vooral voordelen. "We staan nu op gelijke hoogte met Mercedes, Ferrari en Alpine", zei de Brit.

"Niemand had ooit gedacht dat wij zo'n geweldig chassis zouden kunnen bouwen. De nieuwe uitdaging is om dat kunstje te herhalen met de motor."

Voor komend seizoen zijn de technische reglementen bevroren, zodat alle teams (vrijwel) dezelfde motor als vorig jaar zullen gebruiken. In 2022 treedt er een grote reglementswijziging in, gecombineerd met een budgetplafond, waardoor alle teams een nieuwe krachtbron gaan ontwikkelen.

Het nieuwe Formule 1-seizoen begint op 28 maart met de Grand Prix van Bahrein.