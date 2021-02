Red Bull Racing kan vanaf 2022 definitief in eigen beheer verder met de Honda-motor. Het team van Max Verstappen is akkoord met de Japanse autofabrikant, nadat vorige week de seinen al op groen werden gezet door de FIA en de Formule 1-organisatie.

"Deze overeenkomst is een belangrijke stap in het Formule 1-avontuur van Red Bull", zegt teambaas Christian Horner maandag in een persbericht van de Oostenrijkse renstal.

De motoren van Honda krijgen wel een andere naam en worden onderhouden in de fabriek van Red Bull Racing in het Engelse Milton Keynes.

Honda maakte in oktober vorig jaar bekend dat het de Formule 1 aan het einde van 2021 zal verlaten, maar door de recente ontwikkelingen ligt dat nu anders.

Red Bull en ook zusterteam AlphaTauri bereikten vorige maand overeenstemming met Honda om het Formule 1-project intern te vervolgen. Dat is nu definitief vastgelegd. De teams stemden donderdag al unaniem in met het voorstel om vanaf 2022 voor drie jaar een ontwikkelingsstop in te voeren.

"We zijn Honda dankbaar voor deze nieuwe samenwerking", vertelt Horner. "Honda heeft aanzienlijk geïnvesteerd in hybride technologie, waardoor ze ons voor zowel Red Bull als AlphaTauri competitieve motoren kunnen garanderen."

Max Verstappen bedankt Honda na zijn zege op het podium van de Grand Prix van Oostenrijk in 2019. Max Verstappen bedankt Honda na zijn zege op het podium van de Grand Prix van Oostenrijk in 2019. Foto: Red Bull Content Pool

Keuze voor Honda was wenselijkste optie

De keuze om het Honda-project in eigen beheer voort te zetten was voor Red Bull Racing de eerste en wenselijkste optie.

Als de teams niet akkoord waren gegaan met een ontwikkelingsstop of als Red Bull niet tot een akkoord was gekomen met Honda, zou het team van Verstappen vanaf 2022 mogelijk zijn aangewezen op een samenwerking met Renault.

Met die motorfabrikant pakte Red Bull tussen 2010 en 2014 met Sebastian Vettel vier wereldtitels, maar dat huwelijk eindigde eind 2018 na een hoop moddergooien in een vechtscheiding.

Het nieuwe seizoen in de Formule 1 begint op 28 maart met de GP van Bahrein. Twee weken eerder staan eveneens op het Bahrain International Circuit de testdagen op het programma.