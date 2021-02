Formule 1-coureur Fernando Alonso heeft donderdag bij een fietsongeluk in Zwitserland een fractuur in zijn bovenkaak opgelopen. Zijn team Alpine laat vrijdag weten dat een operatie succesvol is verlopen. De tweevoudig wereldkampioen moet nog twee dagen ter observatie in het ziekenhuis blijven.

Alpine meldt dat Alonso zijn training weer op kan pakken nadat hij het ziekenhuis verlaat. Het voormalige Renault-team denkt dat zijn deelname aan de seizoensstart niet in gevaar komt.

De 39-jarige Spanjaard raakte tijdens een trainingsrit bij het Zwitserse Lugano betrokken bij een ongeval. Volgens de lokale politie sloeg een Zwitserse automobilist af naar links om het parkeerterrein van een supermarkt op te rijden. Alonso, die op zijn fiets uit de tegenovergestelde richting kwam, raakte de auto aan de rechterzijde.

Nadat de coureur eerst ter plaatse werd geholpen door hulpverleners, is hij afgevoerd naar het ziekenhuis.

De winnaar van 32 Grands Prix is al maanden bezig met de voorbereiding op zijn terugkeer in de Formule 1. Die moet op 28 maart plaatsvinden bij de openingsrace van het nieuwe seizoen in Bahrein.

Alonso nam in 2018 na zeventien seizoenen afscheid van de koningsklasse van de autosport. Hij stortte zich vervolgens meer op andere races, waaronder de 24 uur van Le Mans (die hij twee keer won), de Indianapolis 500 en de Dakar Rally, maar keert volgende maand terug in de Formule 1.