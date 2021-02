Formule 1-coureur Fernando Alonso is donderdag opgenomen in een ziekenhuis in Zwitserland. De tweevoudig wereldkampioen is tijdens een trainingsrit op zijn racefiets in Lugano aangereden door een auto, meldt zijn team Alpine Renault.

De Formule 1-renstal wil niet zeggen hoe ernstig de verwondingen van Alonso zijn, alleen dat de 39-jarige Spanjaard bij bewustzijn is en het goed maakt. Volgens Gazzetta dello Sport en Corriere dello Sport zijn er bij de eerste onderzoeken verschillende breuken aan het licht gekomen.

Volgens de Italiaanse kranten reed Alonso op zijn racefiets door de straten van zijn woonplaats Lugano toen hij werd aangereden door de auto. Hij viel daarbij op de weg. Het is niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Alonso werd direct naar het plaatselijke ziekenhuis vervoerd.

Alonso bereidt zich momenteel voor op zijn terugkeer in de Formule 1. De wereldkampioen van 2005 en 2006 reed in 2018 voor het laatst in de koningsklasse van de autosport, waarna hij aan andere prestigieuze races meedeed zoals de Indy 500 en de 24 uur van Le Mans, die hij in 2018 en 2019 op zijn naam schreef. Ook kwam hij vorig jaar in actie bij de Dakar Rally.

De eerste race in het nieuwe Formule 1-seizoen wordt op 28 maart in Bahrein verreden. Het is niet duidelijk of die wedstrijd in gevaar komt voor Alonso, die bij Alpine Renault Esteban Ocon als teamgenoot heeft.

Alonso debuteerde in 2001 bij Minardi in de Formule 1 en groeide uit tot een van de beste coureurs aller tijden. Hij reed 314 races, waarvan hij er 32 won. In totaal stond hij 97 keer op het podium. De twee wereldtitels veroverde hij in dienst van Renault. Hij stond ook nog onder contract bij Ferrari en McLaren.