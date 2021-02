De Grand Prix van Portugal staat ook in 2021 zeer waarschijnlijk op de Formule 1-kalender. Het is de bedoeling dat de race op het Autódromo Internacional do Algarve in Portimão op zondag 2 mei wordt verreden.

De Formule 1 en de organisatoren van de Portugese Grand Prix moeten nog wel tot een akkoord over de race zien te komen, maar de koningsklasse van de autosport sprak donderdag wel de intentie uit om de derde race van het seizoen in Portimão te houden.

De Formule 1 had in het weekend van 2 mei al een plek ingeruimd voor een nog aan te kondigen Grand Prix. Na de seizoensouverture in Bahrein (28 maart) en een race in het Italiaanse Imola (18 april) staat nu begin mei de Grand Prix van Portugal op het programma.

Vorig jaar keerde de Grand Prix van Portugal op het gerenoveerde circuit van Portimão terug op de Formule 1-kalender. Het was voor het eerst in 25 jaar dat er een Grand Prix op Portugese bodem werd verreden.

Het Formule 1-seizoen had eigenlijk op 21 maart in het Australische Melbourne moeten beginnen, maar vanwege strenge coronamaatregelen werd die Grand Prix uitgesteld. Met de toevoeging van Portimão staat er een recordaantal van 23 races op de kalender.

Lewis Hamilton schreef vorig jaar de Grand Prix van Portugal op zijn naam. Max Verstappen eindigde als derde.