Red Bull Racing kan de plannen om vanaf 2022 in eigen beheer de Honda-motor te gebruiken gaan doorzetten. De teams hebben donderdag in een vergadering met de FIA en de Formule 1-organisatie besloten om het motorenregelement vanaf volgend jaar te bevriezen.

Door die goedkeuring staan voor het team van Max Verstappen alle seinen op groen om het Honda-project in eigen beheer voort te zetten. De teams stemden unaniem voor het voorstel om vanaf 2022 voor drie jaar een ontwikkelingsstop in te voeren.

Red Bull en ook zusterteam AlphaTauri bereikten vorige maand overeenstemming met Honda om het Formule 1-project intern te vervolgen. Er wordt nog gezocht naar een externe partner waarbij het team technisch kan worden ondersteund.

Honda maakte in oktober vorig jaar bekend dat het de Formule 1 aan het einde van 2021 zal gaan verlaten. Nu Red Bull toch doorgaat met de Honda-motor, zal de krachtbron een andere naam gaan krijgen. In het verleden reed Verstappen al eens rond met een motor genaamd 'Tag Heuer', terwijl dit eigenlijk de Renault-krachtbron was.

Max Verstappen bedankt Honda na zijn zege op het podium van de Grand Prix van Oostenrijk in 2019. Max Verstappen bedankt Honda na zijn zege op het podium van de Grand Prix van Oostenrijk in 2019. Foto: Red Bull Content Pool

Red Bull zou zijn aangewezen op hereniging met Renault

De keuze om het Honda-project in eigen beheer voort te zetten was voor Red Bull Racing de eerste en meest wenselijke optie. Mercedes en Ferrari sloten eerder al een samenwerking met de Oostenrijkse renstal uit.

Wanneer de teams niet akkoord zouden zijn gegaan met de ontwikkelingsstop, zou Red Bull zijn aangewezen op een hereniging met Renault. Met die motorfabrikant pakte Red Bull tussen 2010 en 2014 met Sebastian Vettel vier wereldtitels, maar dat huwelijk eindigde eind 2018 na een hoop moddergooien in een vechtscheiding.

Omdat Red Bull zelf niet de technische kennis in huis heeft om met autosportgiganten als Mercedes en Ferrari te concurreren, wilde de energiedrankjesfabrikant alleen door met het Honda-project als het motorreglement wordt bevroren. Dat plan is nu dus goedgekeurd.

Het nieuwe seizoen in de Formule 1 begint op 28 maart met de GP van Bahrein. Twee weken eerder staan eveneens op het Bahrain International Circuit de testdagen op het programma.