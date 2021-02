Na maanden van geruchten over de toekomst van Lewis Hamilton tekende de zevenvoudig wereldkampioen maandag toch een nieuw contract bij Mercedes, maar wel voor slechts één jaar. Een analyse van wat dat betekent voor het team en de coureur.

Vanuit het oogpunt van Mercedes is een eenjarig contract misschien zo verrassend nog niet. Daar zijn zeker vijf praktische redenen voor te bedenken:

Er komt een seizoen aan dat al lastig genoeg is met de naderende grote wijziging van de technische regels in 2022 in het achterhoofd. Alles wordt dan anders.

Hamilton is weliswaar een dure coureur, maar succes lijkt gegarandeerd. En Valtteri Bottas kan als 'wingman' blijven doen wat hij altijd al deed.

Mercedes heeft met George Russell al een geschikte vervanger voor Hamilton in huis.

Bovendien kan Max Verstappen na 2021 beschikbaar komen, in het geval dat Red Bull niet weet te voldoen aan de prestaties die in het contract van de Limburger zijn opgenomen.

Mocht Mercedes om financiële en/of sportieve redenen vanaf 2022 geen gebruik meer willen maken van de diensten van Hamilton, dan zit de renstal niet vast aan een duur meerjarig contract.

Hamilton en zijn vetorecht

Uiteraard zouden namen als Russell en Verstappen (mits die onder zijn contract uitkomt) ook náást Hamilton kunnen plaatsnemen. Bottas zit voortdurend op eenjarige contracten, dus van de Fin komt teambaas Toto Wolff snel af.

De Oostenrijker liet maandag ook weten dat Hamilton geen veto heeft afgedwongen over wie zijn teamgenoot kan worden, een gerucht dat hardnekkig rondging. Het is wel de vraag hoeveel waarde je moet hechten aan die uitspraak. Al zou het al in het contract staan, dan nog zou zowel Hamilton als Mercedes dat liever geheimhouden.

De kans dat Hamilton vreest voor Russell als teamgenoot is overigens niet zo groot. Daar heeft hij als zevenvoudig wereldkampioen tegenover een jonge, maar onbewezen coureur niet zo veel reden voor. Verstappen is misschien een ander verhaal, maar die rijdt dit seizoen sowieso voor Red Bull.

Tel daarbij op dat Hamilton maar een eenjarig contract heeft en voor Bottas hetzelfde geldt; daarmee doet dit thema momenteel eigenlijk niet ter zake. Alleen als Bottas dit seizoen heel matig gaat presteren, komt de kwestie Russell weer om de hoek kijken.

Lewis Hamilton pakte dit jaar zijn zevende wereldtitel, zijn zesde in dienst van Mercedes. Foto: Pro Shots

Als het minder wordt, heeft Hamilton zelf de touwtjes in handen

Wolff liet wel direct doorschemeren dat hij dit seizoen weer met Hamilton wil praten over de komende jaren. Zoals Hamilton de wens om langer door te gaan ook al eerder uitsprak. Waarom dan toch niet nu al een langere deal? Een eenjarig contract lijkt uiteindelijk toch ook de wens van Hamilton zelf. Want:

Hamilton is nu nog op de toppen van zijn kunnen, maar is ook al 36 jaar. Hij heeft nog maar één wereldtitel nodig om Michael Schumacher volledig van zich af te schudden en zichzelf onbetwist de succesvolste Formule 1-coureur aller tijden te mogen noemen.

Met een eenjarige deal houdt hij stevig de touwtjes in handen wanneer zijn glansrijke loopbaan ten einde komt. De Brit is er niet het type naar om, zoals Kimi Räikkönen, nog voor de lol een paar jaar mee te rijden. Als hij voelt dat hij minder wordt, kan hij er na dat seizoen een punt achter zetten.

En als hij nog zo goed presteert dat Mercedes graag met hem door wil, dan heeft hij een goede onderhandelingspositie om nog een jaar (of langer) bij te tekenen.

Voor 2022 moeten de teams totaal verschillende auto's ontwikkelen. Dit kan het moment zijn waarop Mercedes de dominantie uit handen moet geven.

Lewis Hamilton in 2013 in zijn eerste jaar bij Mercedes. Foto: ANP

Roerige tijden voor Formule 1, Mercedes en moederbedrijf Daimler

Maar terug naar het team zelf. Want wat verder fundamenteler een rol speelt en door Wolff ook werd aangehaald, zijn de onzekere tijden waarin de Formule 1 door de pandemie verkeert, de gevolgen van die crisis op moederbedrijf Daimler en de kostbare elektrische transitie van auto's in het algemeen die de fabrikant moet ophoesten.

En dan zit de koningsklasse ook nog eens in een proces om de kosten aan banden te leggen. De dit jaar ingevoerde budgetlimiet omvat de salarissen van de coureurs nog niet, maar dit kan snel veranderen.

Kortom, het is voor Mercedes de uitkomst van een optelsom om zich even niet langdurig te binden aan een coureur die tientallen miljoenen per jaar opstrijkt. En die coureur zelf kwam een eenjarig contract dus ook niet slecht uit.

De vraag is wel wat de onzekerheid over de verre toekomst van Hamilton betekent voor het team. De succesvolle renstal beleefde recent al roerige tijden met de gedeeltelijke overname door INEOS en het vertrek van motorenbaas Andy Cowell. Met Hamiltons nieuwe deal worden de scheurtjes in het fundament onder de dominante renstal slechts met plamuur gedicht.