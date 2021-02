De Formule 1 overweegt om nog dit jaar sprintraces aan het zaterdagprogramma toe te voegen. Grands Prix met een omgekeerde startvolgorde is geen optie.

Dat liet Stefano Domenicali donderdagavond weten tijdens een digitale persconferentie. De Italiaan is als nieuwe baas van de Formule 1 de opvolger van Chase Carey.

Plannen voor sprintraces en omgekeerde startvolgordes bestaan al langer en zijn vooral bedoeld om het raceverloop spannender en de uitslagen onvoorspelbaarder te maken. "Het is belangrijk om over nieuwe ideeën na te denken", zei Domenicali tegen onder meer Motorsport.com. "Maar daarbij mogen we de traditionele benadering van het racen niet verliezen."

"De omgekeerde startvolgorde gaat niet gebeuren, dat kan ik al wel vertellen", zei de Formule 1-baas. Bij dat plan zou de winnaar van de voorgaande Grand Prix bij de eerstvolgende race helemaal achteraan moeten starten en zou de coureur die als laatste was geëindigd helemaal vooraan mogen beginnen.

De nieuwe Formule 1-baas Stefano Domenicali. De nieuwe Formule 1-baas Stefano Domenicali. Foto: ANP

Sprintrace is wel serieuze optie

"We kijken momenteel wel serieus naar sprintraces op zaterdag", vertelde Domenicali. "Daar zouden we dit jaar al mee kunnen gaan testen."

"We voeren gesprekken met de teams over de juiste opzet. Ik denk dat dit de enige mogelijke en interessante verandering voor dit jaar kan zijn."

In de Formule 2, het voorportaal van de koningsklasse, wordt sinds enkele jaren al een sprintrace gehouden op zaterdag, waarna op zondag de hoofdrace plaatsvindt. De sprintrace telt iets meer dan de helft van het aantal rondes van de hoofdrace en coureurs zijn niet verplicht om een pitstop te maken.

Bahrein dit jaar mogelijk tweemaal op kalender

Het nieuwe seizoen begint op 28 maart met de Grand Prix van Bahrein. De Formule 1 mikt op een recordaantal van 23 Grands Prix, al zijn er vanwege de coronacrisis nog veel onzekerheden.

Domenicali vertelde dat een tweede race in Bahrein begin april een optie is, voordat de Formule 1 op 18 april in het Italiaanse Imola aan een reeks Europese races begint.

Daarnaast is Domenicali van plan om in de toekomst een tweede Grand Prix in de Verenigde Staten te organiseren, vanwege het commerciële potentieel in dat land. Naast de huidige GP in Austin lijkt een race in Miami de meest voor de hand liggende optie.