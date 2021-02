De plannen om in Rio de Janeiro een Formule 1-circuit te bouwen zijn definitief van de baan. Na kritiek van onder anderen Lewis Hamilton trekt de burgemeester de stekker uit het veelbesproken project.

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro kondigde in 2019 nog aan dat de Grand Prix in zijn land vanaf 2020 op een nog te bouwen circuit in Rio de Janeiro zou worden gehouden. Daarmee leek er een einde te komen aan de race op Circuit Interlagos in São Paulo.

De baan in Rio zou op de plek van een voormalige legerbasis komen, maar om dat mogelijk te maken moest er wel een stuk bos in het Camboata Forest worden gekapt. Dat leidde tot kritiek van milieuactivisten en zevenvoudig wereldkampioen Hamilton.

"Ik heb gehoord dat een Grand Prix in Rio de Janeiro een potentieel duurzame race kan worden. Maar het meest duurzame wat je kunt doen is geen bomen omhakken", zei de 36-jarige Brit. "Het lijkt me geen slimme zet op het moment dat we wereldwijd in een crisis zitten wat betreft ontbossing."

De kritiek op de plannen hield aan en de hoop van de initiatiefnemers op een nieuw circuit verdween in december al helemaal. De Formule 1 maakte op dat moment bekend dat de Braziliaanse Grand Prix in ieder geval tot en met 2025 op Interlagos verreden wordt.

De laatste winnaar van de Grand Prix van Brazilië is Max Verstappen, die in 2019 zegevierde op Interlagos. De race kon vorig jaar niet doorgaan vanwege de coronacrisis. Dit jaar staat de Grand Prix van 12 tot en met 14 november op het programma.