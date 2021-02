Mercedes heeft dinsdag als derde Formule 1-team bekendgemaakt wanneer de auto voor het komende seizoen wordt gepresenteerd. Het Duitse team onthult de W12 op dinsdag 2 maart.

Twee weken geleden maakte Alfa Romeo als eerste team de presentatiedatum bekend. Het team van Kimi Räikkönen en Antonio Giovinazzi doet op 22 februari uit de doeken hoe de auto voor het komende seizoen eruit komt te zien. McLaren onthult de nieuwe wagen precies een week eerder.

De auto's van 2021 zullen niet veel verschillen van die van vorig jaar. Mede door kostenbesparingen in de Formule 1 mogen teams dit jaar geen grote aanpassingen aan hun wagen doen. Het technisch reglement gaat pas in 2022 op de schop.

Bij Mercedes is het nog altijd onduidelijk hoe het coureursduo er voor komend seizoen uit komt te zien. Valtteri Bottas bezet net als de afgelopen jaren het ene stoeltje, maar Mercedes is nog in onderhandeling met Lewis Hamilton over een nieuw contract.

De 36-jarige Brit veroverde in 2020 de zevende wereldtitel uit zijn loopbaan. Mede dankzij de prestaties van Hamilton stelde Mercedes afgelopen seizoen voor het zevende jaar op rij de constructeurstitel veilig.

Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat op 28 maart van start met de Grand Prix van Australië. Op 12, 13 en 14 maart staan de testdagen in Bahrein op het programma.