De Formule 1-teams leggen de laatste hand aan hun auto's voor 2021, debutanten en verkaste coureurs laten zich voor het eerst zien bij hun nieuwe renstal en de koningsklasse komt weer tot leven. Vier belangrijke zaken om op te letten richting het nieuwe seizoen.

1. De teams kunnen zich eigenlijk geen misstap veroorloven (1)

2021 is het laatste seizoen met de huidige generatie auto's. In 2022 gaat het technisch reglement op de schop. Anticiperen op die wijziging gaat in het aanstaande seizoen veel tijd van de teams opslokken. Daarom moet de auto die eind maart tijdens de eerste race in Bahrein de baan opgaat eigenlijk gelijk goed zijn.

Ferrari moest in het afgelopen seizoen alle zeilen bijzetten om nog iets van de SF1000 te maken. Ook het Red Bull van Max Verstappen stond voor een inhaalrace, toen in juni in Oostenrijk bleek dat de Mercedes veel sneller was.

Een dergelijke focus op de ontwikkeling van de huidige auto kunnen de renstallen er komend seizoen eigenlijk niet bij hebben. Dat gaat waarschijnlijk ten koste van de volledig nieuwe auto voor 2022.

Een animatie van hoe de Formule 1 er in 2022 moet uitzien. Een groot deel van komend seizoen staat in het teken van de ontwikkeling van deze nieuwe auto's. Een animatie van hoe de Formule 1 er in 2022 moet uitzien. Een groot deel van komend seizoen staat in het teken van de ontwikkeling van deze nieuwe auto's. Foto: Formula 1

2. Auto's zijn hetzelfde als afgelopen jaar, maar toch niet helemaal

De kans op een misstap is wel kleiner dan normaal. Alle auto's die in Bahrein starten, zijn namelijk grofweg voor 60 procent hetzelfde als hun voorgangers uit 2020. Toch zei technisch directeur James Allison van Mercedes vorige week dat de ogenschijnlijk kleine veranderingen in het reglement niet onderschat moeten worden.

Doordat er vooral neerwaartse kracht van de auto's af is gehaald, zijn die terug op het snelheidsniveau van 2019. Het is nu de vraag welke teams er het beste in zijn geslaagd om die downforce op een andere manier weer terug te winnen.



De technici hebben beperkte ruimte om de auto's te verbeteren, al is op aerodynamisch gebied - binnen de regels - nog wel veel mogelijk. In theorie mogen er elke race bijvoorbeeld nieuwe vleugels op de auto's worden geschroefd.

Meer fundamentele zaken, zoals de voorwiel- en achterwielophanging, zijn deze winter beperkt te wijzigen. Hiervoor hanteert de FIA een tokensysteem. Teams moeten hierin dus ook keuzes maken.

3. De teams kunnen zich eigenlijk geen misstap veroorloven (2)

Ferrari beleefde een dramatisch seizoen doordat de motor zwaar tegenviel. Daar kon men in Maranello door het jaar heen niets aan doen, omdat de motorontwikkeling was bevroren. Ook komend seizoen mag de motor niet worden ontwikkeld. Kortom: deze winter is de enige kans voor de motorenbouwers om hun krachtbron te verbeteren.

Ferrari komt - uiteraard - met een nieuwe motor en Honda doet voor het laatste contractjaar met Red Bull hetzelfde. Maar als in Bahrein blijkt dat de Mercedes-motor nog steeds veruit de beste is, dan is dat jammer voor de concurrentie.

Pas in de volgende winter kunnen ze daar wat aan doen. Dus ook voor de motor geldt dat die eigenlijk in één keer goed moet zijn.

Ferrari kan zich geen misser zoals in 2020 veroorloven en werkte het hele jaar door aan een nieuwe motor. Ferrari kan zich geen misser zoals in 2020 veroorloven en werkte het hele jaar door aan een nieuwe motor. Foto: ANP

4. De uitgaven en ontwikkeling zijn aan banden gelegd

In 2021 wordt ook het budgetlimiet van 145 miljoen dollar (120 miljoen euro) van kracht, dat alleen geldt voor uitgaven aan prestaties van de auto. Het betekent wel dat een groot gedeelte van de uitgaven aan de volledig nieuwe auto van 2022 al onder deze limiet valt. De hoop is dat de sport hierdoor toegankelijker wordt en dat het veld dichter bij elkaar komt qua prestaties.

Daar komt bij dat de best presterende teams van 2020 minder tijd aan ontwikkeling mogen besteden. Zo mag Mercedes in 2021 nog maar 36 keer per week een aerodynamische test in de windtunnel doen, wat bijna de helft is van wat de renstal in 2020 deed.

Het vorig jaar als laatste geëindigde Williams mag 45 tests per week doen. Ferrari eindigde in 2020 als zesde en kan daardoor nu vaker de windtunnel in dan Mercedes en Red Bull. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Ook hierin moeten de teams dus kiezen hoeveel tijd ze aan de auto van dit seizoen besteden en hoeveel aan die van 2022.

De testdagen voorafgaand aan het seizoen worden op 12, 13 en 14 maart verreden in Bahrein. Op datzelfde circuit wordt op 28 maart ook de openingsrace van 2021 gehouden.