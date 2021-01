Voormalig Formule 1-coureur Adrián Campos is donderdag op zestigjarige leeftijd overleden. De Spanjaard reed eind jaren tachtig in de koningsklasse van de autosport en is de ontdekker van tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso.

Campos reed voor het team van Minardi. Hij kwam tot zeventien Grands Prix, waarin hij slechts twee keer de finish haalde. Na zijn korte loopbaan had hij als teambaas meer succes in de autosport.

Zo gaf hij zijn jonge landgenoten Alonso en Marc Gené eind jaren negentig een kans in de Formule 1. Zelf probeerde Campos met zijn team Campos Racing in 2010 de Formule 1 in te gaan, maar door financiële problemen lukte dat niet.

Campos Racing is momenteel actief in de Formule 2 en Formule 3 en reageert met verslagenheid op het overlijden van de teambaas. "Dit is de treurigste dag in de geschiedenis van Campos Racing", schrijft het team op Twitter.

"Onze president en oprichter Adrián Campos Suñer heeft ons verlaten. Zijn hart stopte met kloppen, maar de herinnering aan hem zal voor ons de motor zijn nalatenschap voort te zetten."

Alonso, die komend seizoen zijn rentree maakt als Formule 1-coureur, is ontdaan door het overlijden van Campos. "Dit is een van de droevigste dagen voor onze sport. Je was een bestuurder en een geweldige promotor", schrijft hij op Twitter. "Bedankt voor het dromen over de Formule 1 en voor het geloof in jonge mensen. Rust in vrede."