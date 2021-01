Mercedes-teambaas Toto Wolff verwacht dat Lewis Hamilton op korte termijn zijn nieuwe contract gaat tekenen. De gesprekken tussen de advocaten van beide partijen verliepen stroef, maar een akkoord is inmiddels nabij.

Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton zit sinds 1 januari officieel zonder contract, doordat zijn verbintenis afliep. Zowel de 36-jarige coureur als het team heeft altijd uitgesproken ervan uit te gaan dat ze met elkaar verder gaan.

"We hebben een solide basis en in het verleden grote successen gevierd", zei Wolff zondag in tegen de Oostenrijkse zender ORF. "Dat willen we ook in de toekomst blijven doen."

Wolff wilde niet ingaan op de vraag waarom de handtekeningen op zich laten wachten. "Soms gaan de gesprekken over kleine details en kost dat erg veel tijd."

"Lewis zit nu in de Verenigde Staten en ik ben onlangs met het coronavirus besmet geweest, dat heeft de zaak wat vertraagd", vertelde de teambaas. "De advocaten zijn hard aan het werk. Beide partijen maken het elkaar natuurlijk niet gemakkelijk, de advocaten bediscussiëren van alles via Zoom."

Dat er nog altijd geen akkoord is, is volgens Wolff niet heel vreemd. "Zo gaat dat nu eenmaal in onderhandelingen. Je komt altijd vanuit verschillende standpunten langzaam naar elkaar toe, dat is normaal."

'Russell is geen optie'

Mocht er toch geen akkoord met Hamilton komen, dan lijkt George Russell zijn meest voor de hand liggende opvolger. De jonge Brit van Williams maakte eind vorig jaar als invaller een goede indruk toen Hamilton met het coronavirus besmet was.

"De Russell-kaart hebben we in de onderhandelingen nooit getrokken", aldus Wolff. "Hij heeft het goed gedaan op die ene dag, maar dat vormt geen bedreiging voor de jarenlange relatie die we met Lewis hebben."

Het nieuwe Formule 1-seizoen begint over twee maanden in Bahrein. "Voor Bahrein zal er in elk geval iets ondertekend moeten zijn", aldus Wolff.