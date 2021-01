Ferrari-teambaas Mattia Binotto is verheugd met de komst van Maya Weug. De zestienjarige Nederlandse werd vrijdag als eerste vrouwelijke coureur vastgelegd in het talentenprogramma van de roemruchte Italiaanse Formule 1-renstal.

"Dit is een sleutelmoment in de geschiedenis van Scuderia Ferrari en zijn talentenprogramma", zegt Binotto op de site van zijn team. "Maya's komst is het bewijs dat we op de goede weg zijn om autosport meer inclusief te maken."

Weug, geboren in Spanje en opgegroeid met een Belgische moeder en een Nederlandse vader, was de beste in de zogeheten 'FIA Girls on Track - Rising Stars'-competitie. Met steun van Ferrari zal zij dit jaar actief zijn in een Formule 4-kampioenschap van de internationale autosportbond FIA.

"Die raceklasse wordt gezien als de eerste stap op weg naar de Formule 1", aldus Binotto over de Formule 4. "Het vastleggen van Maya is een geweldig begin van het jaar voor ons talentenprogramma, dat zich door de jaren heen meermaals heeft bewezen."

In 2018 was NU.nl aanwezig bij een van de eerste talentendagen en daar spraken we met Weug over haar ambities.

Weug treedt in voetsporen Leclerc en Schumacher

Weug treedt met haar komst naar het talentenprogramma in de voetsporen van onder meer huidig Ferrari-coureur Charles Leclerc en Mick Schumacher, de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher, die komend seizoen debuteert bij Haas F1.

In totaal heeft Ferrari, waar dit jaar naast Leclerc ook Carlos Sainz actief zal zijn, negentien talenten onder contract gehad. Vijf daarvan wisten uiteindelijk de koningsklasse van de autosport te halen.

Het nieuwe Formule 1-seizoen had eigenlijk op 21 maart moeten beginnen in het Australische Melbourne, maar vanwege strenge coronamaatregelen is die Grand Prix opgeschoven. De eerste race van het jaar staat nu op 28 maart in Bahrein gepland.