Maya Weug is vrijdag als eerste vrouwelijke coureur opgenomen in het talentenprogramma van Ferrari. De zestienjarige Nederlandse was de sterkste in de 'FIA Girls on Track - Rising Stars'-competitie en werd beloond met een plek in het opleidingsteam van de befaamde Italiaanse Formule 1-renstal.

Weug, die een Nederlandse vader en een Belgische moeder heeft, zal dit jaar met steun van Ferrari in een van de Formule 4-kampioenschappen van de internationale autosportbond FIA uitkomen.

"Ik zal deze dag nooit vergeten", jubelde Weug na haar overwinning in de talentencompetitie. "Ik ben enorm trots dat ik als eerste vrouwelijke coureur deel mag gaan uitmaken van het talentenprogramma van Ferrari."

"Voor mij is het winnen van deze competitie een bevestiging dat ik de juiste keuze heb gemaakt door mijn droom te volgen en coureur te worden. Ik zal alles geven om te laten zien dat ik het waard ben om het Ferrari-tenue te mogen dragen."

In totaal deden er twintig jonge vrouwen mee aan 'FIA Girls on Track - Rising Stars', dat werd georganiseerd door de FIA. Na een shoot-out bleven er twaalf coureurs over, die op verschillende trainingskampen mochten laten zien wat ze in huis hadden. Van die twaalf werden vier rijdsters uitgenodigd op de Ferrari-fabriek in Maranello, waar Weug als winnaar werd uitgeroepen.

In 2018 was NU.nl aanwezig bij een van de eerste talentendagen en daar spraken we met Weug over haar ambities.

'Dit is een sleutelmoment in onze opleiding'

Ferrari is blij dat Weug de talentenfabriek komt versterken. "We zijn vanuit een fysiek en competitief oogpunt erg onder de indruk van haar toewijding en voorbereiding", aldus Marco Matassa, hoofd van het talentenprogramma van Ferrari.

"Hoewel ze weinig ervaring met Formule-auto's heeft, zagen we dat ze snel was en dat ze de instructies die we gaven in rap tempo oppakte. Uit die houding en uit wat ze zowel op als buiten het circuit heeft laten zien, kunnen we concluderen dat ze klaar is om dit nieuwe avontuur met ons aan te gaan."

Weug treedt als Ferrari-talent in de voetsporen van onder anderen de huidige coureur Charles Lecerc en Mick Schumacher, de zoon van Formule 1-legende Michael Schumacher die volgend jaar aan Haas F1 wordt uitgeleend.

In totaal hebben negentien coureurs deel uitgemaakt van het talentenprogramma van Ferrari, van wie vijf rijders uiteindelijk de Formule 1 haalden.