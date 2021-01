Voormalig Formule 1-kampioen Jenson Button gaat aan de slag bij Williams. De 41-jarige Brit keert na twintig jaar terug bij het team waar hij zijn loopbaan begon.

Button begon zijn carrière in 2000 bij Williams. Na een goed debuutjaar vertrok hij naar Benetton. In 2009 werd hij als coureur van Brawn GP voor de enige keer wereldkampioen in de koningsklasse van de autosport.

"Ik ben zo blij om nogmaals te kunnen zeggen dat ik heb getekend voor Williams. Toen ik negentien was, was het een moment dat mijn leven veranderde. Hoewel het meer dan twintig jaar geleden is, heb ik nu al het gevoel dat ik nooit ben weggegaan", aldus Button.

"Sir Frank Williams (de oprichter, red.) toonde vertrouwen in mij, waar ik eeuwig dankbaar voor zal zijn en ik vind het geweldig dat ik de kans krijg het team te helpen bij het opnieuw streven naar succes. Er is veel zwaar werk te doen, maar ik twijfel er niet aan dat de toekomst heel rooskleurig is."

Williams heeft roerige jaren achter de rug met beperkte financiële middelen en slechte sportieve prestaties. In augustus vorig jaar kwam het tot een overname door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Dorilton Capital.

Een maand later vertrok de familie Williams bij het team na bijna 43 jaar bij de renstal waarvoor George Russell en Nicholas Latifi in 2021 net als vorig jaar de coureurs zijn.