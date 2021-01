Red Bull Racing, het team van Max Verstappen, en AlphaTauri hebben donderdag met Honda overeenstemming bereikt over het gebruik van de motor na dit jaar. Voorwaarde is wel dat het motorenreglement in de Formule 1 bevroren wordt.

Naar verwachting wordt er volgende week een beslissing genomen over een mogelijke ontwikkelingsstop van de motoren in de Formule 1. Veel teams zouden voorstander zijn, om zo kosten te kunnen besparen in coronatijden. Naar verluidt ligt alleen Mercedes nog dwars.

Als het motorenreglement daadwerkelijk bevroren wordt, dan nemen Red Bull en zusterteam AlphaTauri de ontwikkeling van de Honda-motor in eigen beheer, waarschijnlijk met een externe partner.



De Japanse fabrikant maakte in oktober vorig jaar bekend dat het de Formule 1 aan het einde van 2021 zal gaan verlaten. Als Red Bull daadwerkelijk doorgaat met de Honda-motor, zal die na 2022 een andere naam krijgen. In het verleden reed Verstappen al eens rond met een motor genaamd 'Tag Heuer', terwijl dit eigenlijk de Renault-krachtbron was.

Red Bull-topman Helmut Marko. Red Bull-topman Helmut Marko. Foto: Pro Shots

Marko verheugd met overeenkomst

Red Bull-topman Helmut Marko is verheugd met de overeenkomst met Honda. Het Oostenrijkse team was anders aangewezen op een van de bestaande motorleveranciers in de Formule 1, waarbij een terugkeer naar Renault het meest voor de hand zou liggen.

"We zijn er met Honda ruim op tijd uitgekomen", zegt Marko tegen Auto, Motor und Sport. "Het enige dat we nog nodig hebben is een definitief besluit over de ontwikkelingsstop."

Het besluit daarover wordt volgende week genomen bij een digitale bijeenkomst van de FIA, waar ook de teams, de motorontwikkelaars en de Formule 1 aan deelnemen.

Het nieuwe seizoen in de Formule 1 begint op 28 maart met de GP van Bahrein. Verstappen heeft met de Mexicaan Sergio Pérez een nieuwe teamgenoot.